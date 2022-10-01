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林懷民祖宅「林開泰診療所舊宅」修復竣工 嘉縣古蹟活化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工。圖／嘉縣文觀局提供
嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工。圖／嘉縣文觀局提供

嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工，目前辦理工程驗收，啟用後將成為新港文化聚會場所，新增現代化賣場管理室，活化古蹟營運。

林開泰診療所舊宅是雲門舞集創辦人林懷民祖宅，2016年3月指定為縣定古蹟，因年代久遠，調查發現建物及庭院遭白蟻大規模侵蝕腐朽，文觀局在文化部支持下，展開古蹟調查研究、修復及再利用規畫，去年文化部長李永得視察工程表示，「人文故事是最重要的文化資產」，文化部將全力支持。

林開泰為新港先賢清朝秀才林維朝次子，精通醫學和詩文創作，常為經濟弱勢鄉親免費義診，仁心仁術、望重鄉里，有「詩人良醫」美譽，林開泰極重視教育，11位子女，多學有所成，地方人士稱此宅第為「博士窩」。

林宅承載新港發展歷史，為保留地方歷史與記憶，林懷民在親族長輩同意後，指定古蹟後捐贈縣府，希望以公部門的理念，保存、活化此建築，文化部與縣府共花費逾3千萬，費時2年多修復完工。

新港文教基金會創辦人陳錦煌醫師說，林開泰舊診療所重新修復，他父親曾在藥局擔任助手，他到修復現埸，看到當時調劑藥物、檢驗械材、各式針劑、外科小手術器材、消毒械皿、蒸鍋等，試著去了解當時提供醫療服務，看到林開泰先進不僅用當時進步理性的西醫療法，受邀題字、詩文、教育倡導等文化參與。

陳錦煌說，記憶中父親常半夜起床，因鄉親急性氣喘發作敲門求援，父親利用這些知識立即舒緩患者病痛，得到病患衷心感謝，「這一幕幕是支持我曰後習醫返鄉開業的重要推力！」

嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工。圖／嘉縣文觀局提供
嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工。圖／嘉縣文觀局提供
嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工。圖／嘉縣文觀局提供
嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工。圖／嘉縣文觀局提供
嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工，當時調劑藥物藥典檢驗械材。圖／嘉縣文觀局提供
嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工，當時調劑藥物藥典檢驗械材。圖／嘉縣文觀局提供

古蹟 文化部 林懷民 雲門舞集

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