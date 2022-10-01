周末到嘉義逐鹿文創園區 遊全台部落嘉年華5大主題區

這周末去哪兒？快動身前往阿里山鄒族逐鹿文創園區，參加邁入第9年的台灣部落觀光成果嘉年華在嘉義縣，活動僅到明天；嘉義縣長翁章梁說，來鄒族逐鹿文創園區，以五感體驗，感受原鄉之美！

嘉義縣長翁章梁說，台灣最有特色的文化旅遊就是部落旅遊，台灣原住民族共有16族，各自擁有不同的文化特色與故事，值得全世界及全台旅客來體驗、感受不同的文化風情。

今年嘉年華活動規畫5大主題區，分別為一、部落商品及遊程展示區，設置於戶外篝火廣場，介紹部落觀光成果及部落特色商品展示等；二、成果展示區，以大圖輸出介紹並展示各參展機關特色；三、DIY活動區，規畫原味手作互動DIY體驗；四、戶外市集區，部落市集販售特色商品、農特產品及體驗遊程；五、阿里山鄒族專區，為讓訪客更認識轄內原民特色，規畫阿里山9大部落特色主題，以動靜態展方式規劃呈現，並安排了頭目快閃祈福活動、小米酒特調體驗。

現場還有「嘉有好市鄒鄒送禮」，集客活動入場禮為客製化圖騰口罩、拍照打卡禮為客製杉木烙畫鑰匙圈、射箭挑戰拿好禮為每日送出萬元特色好禮、一元起標瘋為部落遊程一元起標等精彩活動。

園區內也設置4處創意打卡點，吸引民眾互動打卡同時，更進一步了解部落文化。打卡點1「部落好食 原味學堂」，呈現鄒族人的農事生活，提供不同原民美食製作解說與分享，讓遊客體驗部落美食與文化；打卡點2「夢想屬魚你」，發想來自於山美部落漁獵小旅行，以編織漁網工藝，打造一座屬於山美部落青年的捕夢網。

打卡點3「1314 愛的原動力」，發想於瑞峰1314愛情塔，為阿里山浪漫著名地標，將1314愛的原動力將多國我愛你的字樣，轉換為原住民族問候語呈現，安排導覽人員引導遊客大聲讀出各族的問候語，拉近了人與人之間的距離；打卡點4「豪華獵寮 與鹿共野」發想來自於新美部落獵人營，結合傳統獵寮與時下流行的野餐活動，以竹編獵寮結合小鹿造景佈置，規劃佈置原味野餐餐桌，吸引遊客駐足停留拍照。

今年參與的部會有原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部營建署、行政院農業委員會林務局及阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸七個國家風景區管理處共同參展。