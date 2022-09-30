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「最難贏獎」！台南南瀛獎3得主名單公布每人50萬獎金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南瀛獎得主趙虹惠（左起）、市長黃偉哲、劉清華、翁榛羚。圖／台南市府提供
南瀛獎得主趙虹惠（左起）、市長黃偉哲、劉清華、翁榛羚。圖／台南市府提供

2022南瀛獎名單今天出爐，台南市長黃偉哲頒獎給本屆3位南瀛獎得主，分別是翁榛羚的作品「家變」、趙虹惠與王誌成的作品「海口潮聲」，以及劉清華的作品「洞壁與哨鳴」，分別可獲得新台幣50萬元高額獎金。南瀛獎得獎作品展，即日起至10月19日在新營文化中心展出。

今年的南瀛獎，首次將徵選類別分為平面創作類、空間與複合媒體類及影像與新媒體3大類作品進行收件及評審，總計共有765位來自全國各地的優秀藝術工作者參與，提供審查的作品合計高達2295件。本屆的評審團是由22位國內具代表性的知名藝術家及學者組成，歷經嚴格的初審及決審，最終選出2022南瀛獎得主3位、類別獎3位、優選6位、佳作9位、入選8位，得獎者共計29位。

平面創作類的翁榛羚得獎作品「家變」，以過銅版的媒材來探討東方藝術觀，並使用冊頁的裝裱形式，進而「打破對冊頁的既定印象」，透過「人之惡」及「人體」的圖像刻畫，將所看到的「影像」，在真實與幻覺中遊蕩，並以黑暗、獵奇、揶揄「人性百態」的劇場作為畫面背景，表現傳達傳統東方裝裱形式之外的可能性。

空間與複合媒體類的趙虹惠、王誌成得獎作品「海口潮聲」，集結創作團隊不同面向的長期關注與發展，藉由擬音和視覺裝置，展開場景情境與聲音的召喚，也是對於生長在海島國家的我們，進而喚起所擁有的共通經驗，在個人之外，也形塑共感的群體精神地理空間。

影像與新媒體類的劉清華得獎作品「洞壁與哨鳴」，是一部定點定格動畫，繁複加減生滅的動畫製程操作，藝術家以身體踐行時間影像的思考，揭示出動畫工作所耗費的巨大身體能量，及其面對時間綿延的奮力挑戰，呈現多重時間影像的視野。

動畫 藝術家

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