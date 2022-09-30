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台南七股大潮溝業者申設太陽能板 漁民怒：形同滅漁
台南七股大槽溝傳出業者申請設置太陽能光電板，曾獲神農獎的郭相近和獲今年全國優秀漁民表揚的郭永慶父子怒批命脈被掐，形同滅漁，向政府喊話，日前全國優秀漁民表揚大會，蔡英文總統才說會維護漁民權益，為何會做出這種傷害漁民和漁業的決策，為了爭取生存權，已串聯下周前往台南市政府抗議。
郭永慶說，「這個政府是否生病了，對於七股接近黑琵保護區的大潮溝，是所有臨近養殖業者的重要進水區，有如身體的大動脈，我們偉大的政府竟要讓光電業者承租做浮動式光電板，在重要行水區種電會造成行水區該地底泥沼化因無法行光合作用，對於該地養殖文蛤靠清淨海水及天然浮游生物的養殖業者猶如命脈被掐死。」
郭永慶指出，沒有大潮溝引進乾淨的海水，將重創當地2千公頃的文蛤產業，大潮溝上面種電底泥無法行光合作用而優氧化，沒有乾淨的水，文蛤將無法養殖，一點活路都不留這不是官逼民反嗎？將上街抗爭讓政府能正視漁民的生存權。
郭永慶說，根據台南市政府去年8月31日對台南市議會所發出的函文，雅比斯光電股份有限公司在去年8月4日就向台南市政府提出申請，租用國產署水利用地，開發水面型光電案場。他今晚才知道是在公共行水區，他出示台南市政府水利建造物許可證，是合法申請槽溝引用純海水，但政府卻在未告知漁民下，讓業者申請設置太陽光電板。
郭永慶說，這是嚴重滅漁及侵犯人民使用共用水之權力，不只影響在槽溝從事養漁和養蚵，更嚴重影響文蛤產業，當地位在台61線以西生態敏感區，議會協調下已決定暫緩核准，如今又傳出國產署認為是配合國家再生能源政策，可斟酌個案來做判定允許，引發漁民恐慌和不滿，他已向立委郭國文服務處陳情，預計下周將邀相關單位會勘，但因事關漁民生存權，漁民決定下周前往台南市政府陳情抗議。
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