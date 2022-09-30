嘉義市農遊首發年 住飯店吃在地玩農村

嘉義市政府宣布今年為「嘉義市農遊推廣首發年」，將旅遊、飯店、小農串聯，推出都市與農村整合的農遊系列，來嘉遊玩還能體驗社區DIY、品嚐精緻小農產品等，年底前已成功媒合30團旅遊團。市長黃敏惠表示，嘉義市長期以來培力農村加上與社區整合，產品不斷推陳出新，展示出各自特色、好物，加上與農會、旅宿業者合作，遊農村社區，值得遊客一來再來。

今天中午「嘉義市農村旅遊與好物推介會」鼓動起跑，嘉義市長黃敏惠宣布今年為「嘉義市農遊推廣首發年」，推出都市與農村整合的系列農遊合作，現場超過20間全國旅行業與在地旅宿業者到場支持。

嘉義智選假日酒店總經理陳彥睿表示，10月起至12月底推出「住飯店吃在地」，以早餐方式呈現在地小農食材，包括幸福嘉義米、紅瓦厝窯烤麵包、好瓜造小黃瓜及東發養蜂場蜂蜜；第二項是「在都市玩農村」，飯店在10月8日、9日舉辦社區DIY體驗活動，遊客可以在飯店體驗後，自行到社區，產生循環經濟。第三項是「入住專案超好康」遊客入住飯店就會獲得價值上千元的農產品。希望讓更多的社區可以被看見。