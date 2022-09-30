全民運聖火環台回嘉 今起展開嘉義18鄉鎮市傳遞

全民運動會10月8日將在嘉義縣立田徑場開幕，聖火環台開跑回嘉後，今天下午由縣長翁章梁領隊，從民雄國中開始縣內傳遞聖火，近千人踩街抵達打貓公園，並將主火傳遞給聖火隊，展開5天的18鄉鎮市聖火傳遞。

嘉義縣長翁章梁說，選在最大鄉民雄踩街展現熱情，讓全國感受到嘉義縣民歡迎大家來嘉義縣一起發光發熱，全民運選手加上裁判等人員，總數超過有一萬五千人，透過全民運讓大家認識嘉義，作伙做最好的城市行銷。

下午3時近千人，由民雄國中出發，走西安路、中樂路，經民雄火車站再往打貓公園方向前進，於打貓公園結合音樂、舞蹈及特技演出，吸引民眾圍觀，提前感受全運會的氛圍。

民雄鄉民林太太表示，很榮幸嘉義縣舉辦全民運，自己的孩子也踩街隊舞內，今天在民雄踩街後更有熱身感，藉此也能讓更多人來嘉義觀光旅遊。

踩街隊伍下午4點多抵達打貓公園，開始表演，吸引民眾圍觀，最後由縣長翁章梁領隊將聖火主火傳遞給聖火隊，展開為期5天的18鄉鎮市聖火傳遞之旅！並於10月4日晚間6點30分聖火傳遞至嘉義縣政府前廣場，進行「點亮聖火台暨裝置藝術」點燈活動。

全運會8日在縣立田徑場舉行開幕典禮後，當天晚上8點半到10點舉行的「發光音樂祭」，邀請主持人黃子佼及圓圓，由玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團動感開唱，最後壓軸「旋風煙火高空馬戲」表演。

10月8日至13日賽事期間，逢2022國慶焰火在嘉義，長達45分鐘，搭配絢麗「水舞光雕」及「無人機展演」，讓全國見識到嘉義阿里山雲海閃耀台灣。

聖火在18鄉鎮市傳遞時間，從民雄鄉今天舉辦「發光在嘉義踩街」，接著傳遞至竹崎鄉、梅山鄉、大林鎮、溪口鄉；10月1日番路鄉、阿里山鄉；10月2日中埔鄉、大埔鄉；10月3日東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、太保市；10月4日水上鄉、鹿草鄉、義竹鄉及布袋鎮，晚間7點在縣府前廣場進行「點亮聖火台暨裝置藝術」點燈活動。

參與今日創意踩街，有「聖火隊」、「民雄國小舞蹈團」、「民雄國中管樂班」、「民雄國中體育班」、「民雄國中舞蹈班」、「重寮國小隍將舞」、「嘉義啦啦隊」、「東石國中樂旗隊」、「大崙國小獨輪車隊」、「朴子電音三太子」、「大林國中樂旗隊」等團體參與。

聖火9日從阿里山引燃母火，14日至16日至離島的連江縣、金門縣及澎湖縣3縣市傳遞聖火，23日至國境之南屏東，25日至國境之北基隆，日前回嘉。