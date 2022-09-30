麥寮鄉公所設立雲林首座2辦 結合圖書分館溫馨開館

被公認雲林財政最好的麥寮鄉，因橋頭村一帶距市區遠達約10公里，當地六輕發展迅速，長期來不僅缺乏圖書資源，村民洽公相當不便，麥寮鄉公所以7千多萬元，在橋頭村建造一座圖書館結合鄉公所第二辦公處的綜合大樓，今天啟用成為雲林第一座鄉公所分設的二辦，提供村民舒適圖書和便利洽公空間。

麥寮鄉長蔡長昆說，麥寮鄉橋頭一帶的北六村，位於距離市區的鄉公所，約有10公里遠，民眾洽公不便，加上當地靠近六輕，人口增加迅速，且缺乏圖書資源，公所即著手規畫設立圖書綜合分館，經多次協商後公所採協議價購方式取得用地。

蔡長昆說，該計畫由麥寮鄉公所自籌4762萬元，並向麥寮汽電公司爭取以促進電力發展營運協助金挹注3106萬元，工程今年9月完工，並廣邀各界舉行落成啟用儀式，共同見證這歡欣一刻，橋頭居民以辦入厝的歡喜心情，迎接新建圖書分館開幕。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑等人應邀主持剪彩，橋頭花鼓陣協會也帶來精彩花鼓表演開場，橋頭國小也表演太鼓、烏克麗麗及原住民合唱曲目等精彩演出，熱力四射，熱鬧滾滾，並也邀請在地紙漿藝術家林錦山創作「喜閱親子」藝術品，藉由花生、西瓜雕塑，呈現在地農產特色，作品曲線藉以表現親子「共讀」的意象。