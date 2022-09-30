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雲林山海2國中校舍高齡 縣府斥資2.9億重建

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右三）、縣議會副議長蘇俊豪（右四）今天下午至飛沙國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）、縣議會副議長蘇俊豪（右四）今天下午至飛沙國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影

雲林縣大埤國中及飛沙國中創校逾50年，校舍老舊，縣府獲中央補助約2.9億元重建2校校舍，縣長張麗善今與大埤國中校長何鈞鼎、飛沙國中校長陳昭龍現勘，將重建大埤國中9間教室、圖書館及複合式多功能會議室等，飛沙國中則重建17間一般教學及辦公教室。

飛沙國中地處沿海鄉鎮四湖，張麗善表示，高齡校舍受強風等地理環境影響，主體結構老舊，牆面斑駁、剝落，且內部設施設備無法符合現代節能減碳環保概念，大埤國中校舍同為舊式建築，教室功能也不敷時下智慧科技化等功能使用，均影響到學生安全及學習。

張麗善說，經2校針對校舍擬定重建計畫，縣府教育處向教育部提送申請，已獲國民及學前教育署核准飛沙國中1億1862萬多元、大埤國中1億7200萬元，總經費共約2.9億元推動重建工程。

飛沙國中則更新17間教室，將作一般教學和辦公使用，另規畫建置具現代藝術美感的圖書室、專科教室及多功能智慧教室；大埤國中則將重建1棟新大樓，包括9間普通班教室、圖書室、專科教室及複合式多功能會議室等共25間教室，總面積約4563平方公尺。

張麗善指出，縣府下月將辦理重建工程建築師遴選，預定明年4至5月發包、暑假期間施工，期望開學前完工，提供學生全新且更安全的學習環境，並盼2校新大樓和校舍完工後，除能融合學生學習空間情境設置，也能滿足社區需求，成為智慧兼具環保的全齡共融空間。

雲林縣長張麗善（左二）、縣議會副議長蘇俊豪（左一）今天下午至飛沙國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、縣議會副議長蘇俊豪（左一）今天下午至飛沙國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣大埤國中校舍達50年高齡，老舊教室已不敷時下智慧科技化等功能使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣大埤國中校舍達50年高齡，老舊教室已不敷時下智慧科技化等功能使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天率教育處長邱孝文等人至大埤國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天率教育處長邱孝文等人至大埤國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、大埤鄉長林森寳今天下午至大埤國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、大埤鄉長林森寳今天下午至大埤國中會勘老舊校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國中地處沿海，高齡校舍長年受強風等地理環境影響，主體結構老舊，多處牆面斑駁、剝落。記者陳苡葳／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國中地處沿海，高齡校舍長年受強風等地理環境影響，主體結構老舊，多處牆面斑駁、剝落。記者陳苡葳／攝影

張麗善 建築

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