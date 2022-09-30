雲林山海2國中校舍高齡 縣府斥資2.9億重建

雲林縣大埤國中及飛沙國中創校逾50年，校舍老舊，縣府獲中央補助約2.9億元重建2校校舍，縣長張麗善今與大埤國中校長何鈞鼎、飛沙國中校長陳昭龍現勘，將重建大埤國中9間教室、圖書館及複合式多功能會議室等，飛沙國中則重建17間一般教學及辦公教室。

飛沙國中地處沿海鄉鎮四湖，張麗善表示，高齡校舍受強風等地理環境影響，主體結構老舊，牆面斑駁、剝落，且內部設施設備無法符合現代節能減碳環保概念，大埤國中校舍同為舊式建築，教室功能也不敷時下智慧科技化等功能使用，均影響到學生安全及學習。

張麗善說，經2校針對校舍擬定重建計畫，縣府教育處向教育部提送申請，已獲國民及學前教育署核准飛沙國中1億1862萬多元、大埤國中1億7200萬元，總經費共約2.9億元推動重建工程。

飛沙國中則更新17間教室，將作一般教學和辦公使用，另規畫建置具現代藝術美感的圖書室、專科教室及多功能智慧教室；大埤國中則將重建1棟新大樓，包括9間普通班教室、圖書室、專科教室及複合式多功能會議室等共25間教室，總面積約4563平方公尺。