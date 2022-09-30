絕美懸日抵嘉 嘉義市府提醒民眾護眼、注意安全

年度天文盛事「曼哈頓懸日」從今天下午起到10月2日是最佳觀測時間，最佳拍攝時段落在傍晚大約5點14分到5點41前後，預計將吸引眾多攝影高手及天文迷前來嘉朝聖。嘉義市政府提醒，民眾在觀測及拍照的同時，要遵守交通規則，儘量站在路廊、天橋，避免為了搶拍懸日而影響交通。

嘉義市政府表示，根據中央氣象局的預測，此次懸日最佳觀賞路段與時間是在民族路（文化路以西），在無雲遮蔽下將可觀看到懸日景象。

嘉義市棋盤式的街道分布和紐約曼哈頓相似，創造了觀測懸日美景的絕佳位置。今年懸日再度「抵嘉」，專業攝影師洪年宏提供想拍攝的民眾訣竅，首先，拍攝懸日的黃金時間非常的短暫，因太陽落下的速度快，整體能夠拍攝的時間不到20分鐘，因此建議若是持手機進行拍攝，務必記得將手機的焦點對在太陽與建築物之間，或是直接對準太陽，並提高亮度，便能有接近「懸日」經典畫面的效果。若是手持單眼長鏡頭相機，透過專業鏡頭壓縮的效果，便可以將太陽拍成一顆大蛋黃，讓人驚艷。

此外，因為懸日光線仍很強，即便只有短短的幾十分鐘，眼睛還是會有不適感，不論是用單眼相機或是用手機拍攝，都要避免對太陽對焦過久，建議仍是要戴上深色的太陽眼鏡，避免直視太陽。洪年宏也進一步指出，垂楊路天橋、中山路噴水圓環、嘉義市民族路（文化路以西）等向來是民眾拍攝懸日的最佳地點，很多攝影達人都集中在垂楊路天橋上拍攝，會選擇東西向道路上拍攝，讓太陽可以和街道在同一條線上，如此便可產生絕美懸日的景致。

嘉義市政府也提醒民眾，懸日雖美，但為了民眾的自身安全及避免影響交通秩序，建議可在路廊或天橋上拍攝，若想進一步了解拍攝懸日的最佳地點及時間，民眾可上中央氣象局懸日預報查詢。

嘉義市政府提供2022年懸日觀測最佳地點及時間：

嘉義市西區民族路（文化路以西）

111/9/30(五) 17：14~17：34

111/10/1(六) 17：18~17：38

111/10/2(日) 17：21~17：41