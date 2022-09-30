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台南藝術節下月登場 開幕表演國慶連假在百年山上水道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供
台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供

2022台南藝術節即將於10月7日至11月12日登場，市長黃偉哲表示，今年台南藝術節以「藝總超界」為題，將帶來15檔46場次豐富多元的表演節目，規模盛大，同一時間還有台南國際音樂節、藝術進區等大型藝文盛宴，以不同方式呈現台南城市文化面貌，希望大家不要錯過。

文化局表示，台南藝術節節目豐富多元，涵蓋了不同年齡層以及族群喜愛的表演類別，同時也延續近年台南大型藝術活動「整個城市都是我的舞台」概念，在正規展演場館演出外，也將台南的重要景點如山上花園水道博物館、沙淘宮、張輝美術館、延平郡王祠、大南門城、水交社文化園區等場域變身為舞台，也讓藝文表演更貼近生活場域。

今天記者會由鶯藝歌劇團及四四拍唱片行真一老師，融合傳統歌仔戲及電音，演出電音版歌仔戲，帶來跨界、多元的藝術演出。文化局表示，「藝術」總可以超乎人們想像，使人們跨越藩籬、彼此沒有界線，今年主題「藝總超界」希望邀請大家勇往直前、跨越界線，找尋生命更多的美好。

今年藝術節開幕正逢國慶連假，開幕表演之一是由榮獲第22屆國家文藝獎殊榮的排灣族編舞家布拉瑞揚·帕格勒法所成立的「布拉瑞揚舞團」演出《漂亮漂亮》，表演場地特別選在山上區的水道花園博物館，搭配水道博物館的百年紀念活動，推薦民眾連假一訪。

今年台南藝術節特別邀請4團「Taiwan Top演藝團隊」參與演出，涵蓋各主要表演藝術領域，包括布拉瑞揚舞團、阮劇團、真快樂掌中劇團及無獨有有工作室劇團。

活動官網 https://tnaf.tainan.gov.tw/

粉絲專頁 https://www.facebook.com/ArtsTainan.TNAF/

台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供
台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供
台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供
台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供
台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供
台南藝術節將在10月7日至11月12日登場，今年以「藝總超界」為題計有15檔46場次表演節目。圖／台南市府提供

布拉瑞揚 博物館

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