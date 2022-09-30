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台北女子圖鑑被台南人罵翻 台南議員：竟拿文化局補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林易瑩認為補助金額雖不多但還是不妥。圖／林易瑩提供
台南市議員林易瑩認為補助金額雖不多但還是不妥。圖／林易瑩提供

時代力量台南市議員林易瑩表示，最近有一部新劇《台北女子圖鑑》，開播至今在網路上引起非常熱烈的討論，該劇不僅對台南和永康充滿刻板印象、許多片面甚至錯誤的描寫，實在讓在地人感到莫名其妙。這樣「推廣」台南永康的戲劇，台南市文化局還補助了9萬元住宿費協助拍攝，金額雖不多但很不妥。文化局長葉澤山也表示不妥，會再向劇組反應。

今天下午台南市議會舉行的專案報告「2024台南400年活動系列規畫」，林易瑩質詢文化局長葉澤山是否也補助了「台北女子圖鑑」拍攝經費？葉澤山回覆《台北女子圖鑑》從台南市文化局拿到的總補助額為9萬元的住宿費用。

林易瑩說，藝術戲劇創作當然有其創作、言論自由，花費劇組投資人的錢我們都沒話說。永康女子看到荒謬的台詞批判、大笑幾句。但是，台南市文化局如果拿著台南人的納稅錢，去補助強化刻板印象、甚至錯置、醜化台南印象的戲劇，實在有失妥當，無異於花錢買磚塊來砸自己的腳。

她提醒文化局在補助戲劇拍攝的同時，也須慎選，林易瑩說，「台北的永康街我不是很熟悉，但台南的永康是一個具有人情味與文化歷史淵源的行政區」，有最美的圖書館、有閲之森公園，有大灣一帶豐富的文化資產，當然也有自然風貌和可愛的三崁店樹等，也希望各地的朋友，有空來永康走走、看看多元美麗的在地風貌。

台南 文化局 林易瑩

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