古坑草嶺「心」玩法 森林療癒祭10月14日起連辦3天

雲林縣道149甲線斥資3億元修復，今年2月全線通車，縣府今再推動森林療癒基地，10月14至16日舉辦療癒祭，邀芳療、瑜珈、頌缽及手碟等身心靈專業師資開啟人體五感，另有竹林便當、市集及闖關等活動，三天活動安排雲林高鐵站、斗六火車站免費接駁，即日起「2022草嶺石壁森林療癒祭」網站開放報名。

草嶺石壁位在古坑鄉東方，鄰近南投、嘉義2縣，該處有清水溪、水濂洞瀑布、石壁仙谷等著名大自然景點，五元兩角、雲嶺之丘、木馬古道等近日也竄紅成為網紅景點。

文化觀光處表示，經調查發現，杉林步道、木馬古道中有多達363種植物、196種昆蟲及83種鳥類，且該區懸浮微粒監測值低於標準，負離子數比一般都市公園多40倍。

縣府去年提案石壁竹創森計畫，獲交通部觀光局核定6200萬打造草嶺森林療癒基地，目前規畫一、二期計畫，設置竹構亮點藝術、區內步道系統，興建景點景觀設施，建立解說指標系統等，打造未來雲林觀光亮點旅遊帶。