藝總超界 台南藝術節10月7日登場

台南市長黃偉哲今天宣布，2022台南藝術節10月7日揭幕，為期逾1個月，今年主題是「藝總超界」，規劃15檔46場次表演節目、2檔推廣活動及1場2天互動式展覽。

黃偉哲指出，台南藝術節在台南縣市合併後開辦，如今隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情慢慢解封，將讓愈來愈多國外遊客來台欣賞藝文饗宴。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，2022台南藝術節10月7日登場，11月12日閉幕，今年主題是「藝總超界」，節目多元，包含4組Taiwan Top團隊在內的音樂、舞蹈、戲劇演出，同時規劃親子節目及音樂劇，更首度將電音節目納入藝術節中。

文化局表示，COVID-19疫情嚴重影響生活，面對未知的徬徨不安，「藝術」或許可提供解決方案，使人們跨越藩籬，彼此沒有界線。

今年台南藝術節延續「整座城市都是表演舞台」概念，在台南、新營、台江3座文化中心、台南市立圖書館新總館哇劇場等正規表演廳演出外，也在延平郡王祠、沙淘宮、大南門城、張輝美術館、水交社文化園區等生活場域規劃演出節目。