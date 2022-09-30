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影／台南新營真武殿遶境 警助交通疏導籲一般民眾繞道

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新營真武殿遶境，員警協助交通疏導，呼籲一般民眾繞道。記者周宗禎／翻攝
台南新營真武殿遶境，員警協助交通疏導，呼籲一般民眾繞道。記者周宗禎／翻攝

台南新營區「真武殿」今天遶境，早上7時準時開炮起轎，隊伍中有神轎34頂、陣頭71陣，上午遶行建業路段、新榮路段、新生路段、民治路段、府西路段及健康路段，新營分局員警清晨6點就出動，協助遶境活動路段加強周邊道路交通疏導及安全維護，廟方感謝員警讓活動「熱鬧不脫序」，圓滿進行。

新營分局指出，下午及晚上遶境隊伍會行經新北街段、嘉芳街段、太子路段、新進路段及建業路等段，期間行經南新國中、新營高中、新榮中學等學校，廟方事前已提醒參與宮廟經過學校時降低音量，不要敲鑼打鼓，活動期間也安排廣播車提醒參與遶境民眾遵守交通規則，相互約束。

警方表示，今天非假日遶境參與人數較少，但仍然有不少現場交通違規情形，目前已告發23件，也將持續蒐證告發，以維護交通順暢，保障用路人安全。

新營分局長斯儀仙表示，廟會遶境活動雖為地方盛事，呼籲參與遶境民眾駕車或騎車，應遵守交通規則勿危險駕車，配合交管人員的指揮，注意行車安全。一般用路民眾，也建議避開「新營真武殿廟會遶境」活動路段，以免延誤行程。

台南新營真武殿遶境，員警協助交通疏導，呼籲一般民眾繞道。記者周宗禎／翻攝
台南新營真武殿遶境，員警協助交通疏導，呼籲一般民眾繞道。記者周宗禎／翻攝

遶境 神轎 新北

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