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「折疊過去 邁向未來」 新化果菜市場影像展登場

中央社／ 台南30日電

台南新化果菜市場新址，今起展出「尋常 新化果菜市場影像展」，21幅由在地新化DOC學員拍攝舊市場作品及「折疊過去 邁向未來」紀錄片，展現中高齡學員運用數位科技學習成果。

新化果菜市場取得綠建築及智慧建築雙證書，這座綠色環保市場並榮獲「2019 DRIVEN x DESIGN香港設計獎」銀牌獎，啟用後將成為台南觀光與生活新亮點。

「尋常 新化果菜市場影像展」由台南市政府教育局設置的新化數位機會中心(DOC)與台南市農產運銷股份有限公司共同舉行開幕，展期從今天到11月15日。台南市副市長戴謙、農業局長李建裕等人出席活動，欣賞21幅由在地新化DOC學員外拍舊市場的攝影作品及「折疊過去 邁向未來」紀錄片，展現中高齡學員運用數位科技的學習成果。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，舊新化果菜市場原址為「新化牛墟」，是台南山區民眾到山下採買的市集，也是民眾前往市區中繼站。民國56年將原有的「新化牛墟」改建為「山產市場」，也因交通便利、緊鄰市區，果農和商人日益增加，後來更名「新化果菜市場」，是極具歷史及指標性的市場集散地，啟用至今陪伴新化居民共同走過逾半世紀光景，樂見新化數位機會中心將珍貴影像記錄下來。

教育局長鄭新輝表示，台南在偏鄉地區共設置11個數位機會中心，其中位於新化區的新化DOC，為保存記錄舊市場的日常，在崑山科技大學輔導團協助下，帶領學員透過手機攝影、影片剪輯等課程，記錄舊市場點滴。藉由這次影像展，展現新化DOC特有的數位典藏「用照片說故事，讓記憶定格永存」。

台南市農產運銷公司總經理李芳林說，新化果菜市場在舊址營半世紀，儼然成為新化區無形資產，對於市場搬遷有諸多不捨，但也懷抱更多期待。透過新化DOC學員外拍課程，為新化果菜市場捕捉具有濃濃果香與豐厚人情味的記憶畫面，並對市場搬遷進行影像記錄。

承辦新化DOC的大新國小校長王聖欽表示，新化DOC於107年設立後，逐年推動新化在地數位典藏，包括107年與新化老街合作設計新化旅遊地圖；108年與虎頭埤風景區合作傳統農家鬥蟋蟀微電影；109年結合大坑社區發展協會拍攝大坑里擔飯擔文化活動微電影；110年與新化朝天宮合作大目降十八嬈影像紀錄工作。今年與台南農產運銷公司合作的攝影展，展期長達一個半月，歡迎民眾來欣賞學員精彩攝影成果。

新化果菜市場老舊，空間飽和、緊鄰學區，且位於市區無法擴廠與容納新設備，不足因應市場整併後運銷量，南市府評估後遷建。基地面積8公頃的新場，位於新化區東榮里信義路17-6號，今年3月工程完成驗收，9月16日試營運。

舊場完成搬遷後，農產運銷公司10月底前將土地建物點交返還農業局，配合都發局辦理新化城鎮風貌及環境營造計畫，舊場基地北側規劃為文教用地、南側為公園用地，預計11月移交工務局。

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