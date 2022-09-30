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重現諸羅北香秋荷風華 「綠豆仁」增亮點
嘉義市的公園再出現新亮點！嘉義市政府以「綠豆嘉義人」為設計靈感，在北香湖公園入口處打造具地方特色的「綠豆仁遊戲場」，並透過新植荷花及植栽方式，重現「北香秋荷」風華，總工程費2千5百萬元，今天舉辦開工典禮，預計於明年4月完工。市長黃敏惠表示，北香湖公園將重現諸羅八景「北香秋荷」樣貌，且公園設計融入友善步道、無障礙空間等通用設計，打造亮眼的「綠意生活+」城市公園品牌。
市長黃敏惠表示，再升級的北香湖公園將新植1265平方公尺面積的荷花，重現70年前諸羅八景中「北香秋荷」的美景，創造親水的自然遊憩空間。公園融入通用設計，以便利全齡使用的友善步道、無障礙空間。期許再造後的北香湖公園提供讓所有人共好的空間。。
市府建設處長田長沛表示，本次工程中的一大亮點為增設以「綠豆仁」為特色的友善遊戲場。綠豆是什麼？綠豆就是嘉義人！（加薏仁），談到「綠豆嘉義人」這麼一句，常令嘉義人會心一笑，因此，設計靈感來自於「綠豆嘉義人」，採用「綠豆仁」的形象作為平台， 傳達綠豆經由吸取北香湖湖水慢慢長大發出綠葉，破土而出的意涵。遊戲場上層設有編織網區的彈性空間，並設有3公尺長的滑梯區、共融友善下層沙坑區及楓香步道，全區夜間越夜越美，打造親子遊憩的好去處，符合廣大居民使用。
北香湖公園在清代有諸羅八景美稱，同時也是嘉義市第2大公園，今天環境再造工程暨入口意象改善工程開工典禮，由嘉義市長黃敏惠及多位市議員、里長和景觀總顧問團隊等一同參與，祈求工程施作順利圓滿。未來北香湖公園入口處將打造具地方特色、融入「全齡共享」通用概念的「綠豆仁遊戲場」，並透過新植荷花及植栽方式，重現「北香秋荷」風華。
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