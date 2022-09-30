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嘉義全運會發光音樂祭8日閃耀 縣立田徑場樂團輪番飆唱

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
全民運動會10月8日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮後，晚上8點半到10點舉行「發光音樂祭」。圖／嘉義縣政府提供
全民運動會10月8日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮後，晚上8點半到10點舉行「發光音樂祭」。圖／嘉義縣政府提供

全民運動會10月8日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮後，當天晚上8點半到10點舉行的「發光音樂祭」，邀請重量級主持人黃子佼及圓圓助陣，由玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團，在嘉義縣立田徑場動感開唱，節目尾聲還有全台獨家發光秀表演，千萬別錯過。

縣長翁章梁表示，透過「發光音樂祭」歡迎來自全國各地的朋友們，讓選手及全國各地民眾同歡，使大家感受嘉義縣太陽之都無限熱情與能量，散發光亮、閃耀全台。

美秀集團為嘉義縣出身的獨立樂團，裝咖人主唱、糜先生吉他手也都來自嘉義縣，特地回嘉「樂動嘉義」，透過音樂參與家鄉盛典；除樂團表演，更有美女舞團全場熱舞不間斷，最後壓軸「旋風煙火高空馬戲」表演，將活動帶至高潮，傳遞嘉義縣對於來自全國各縣市選手熱烈歡迎及加油打氣。

嘉義縣政府表示，「發光音樂祭」精彩可期，邀請全國民眾共同感受嘉義縣熱情與魅力，相關活動訊息請至「嘉義縣表演藝術中心」臉書粉絲專頁查詢。

嘉義 黃子佼

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