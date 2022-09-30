快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃捷到嘉縣助選 操作「蔡易餘」布偶笑果十足

中央社／ 嘉義縣30日電
無黨籍高雄市議員黃捷（前中）30日到嘉義縣為民進黨朴子市長參選人涂建軒（前左）站台，她手拿民進黨立委蔡易餘的Q版人偶與現場的幼兒園小朋友合影。 中央社
無黨籍高雄市議員黃捷（前中）30日到嘉義縣為民進黨朴子市長參選人涂建軒（前左）站台，她手拿民進黨立委蔡易餘的Q版人偶與現場的幼兒園小朋友合影。 中央社

高雄市議員黃捷今天返回故鄉嘉義縣，幫忙立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒站台，她操作「蔡易餘」布偶搭配涂建軒的口白，演給幼兒園的小朋友觀賞「笑果」十足。

「我是蔡易餘，海區一尾魚」涂建軒以台語吟出「口白」，黃捷擔任操偶師拿持「蔡易餘」布偶配合演出，今天上午黃捷與「蔡易餘」就以如此另類的搭配，為涂建軒輔選，引起陣陣笑聲。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，因為上午立法院民進黨團甲級動員，輔選行程只能「快閃」，只好請黃捷代打，拿他的Q版木偶，參加涂建軒的競選活動。黃捷是嘉義六腳蒜頭人，今天特地從高雄趕來為涂建軒加油。

黃捷表示，她是嘉義的女兒，今天回嘉幫涂建軒宣傳，因為涂建軒出身教育界，希望朴子在他當選市長後，能「軟硬兼施」，不只有硬體建設，在教育、文化上更能發展。

涂建軒從事補教業，本身也是業餘的布袋戲口白師，今天在他朴子大同路的競選總部，請來布袋戲偶團與他一同演出、造勢，並邀鄰近幼稚園的小朋友來觀賞。

涂建軒說，今天演出的內容是向小朋友宣導如何避免被陌生人拐騙；若當選市長一定大力推廣藝文活動。

無黨籍高雄市議員黃捷（右）30日回到故鄉嘉義縣，幫民進黨立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒（左）站台，她操作「蔡易餘」Q版人偶，「笑果」十足。 中央社
無黨籍高雄市議員黃捷（右）30日回到故鄉嘉義縣，幫民進黨立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒（左）站台，她操作「蔡易餘」Q版人偶，「笑果」十足。 中央社

蔡易餘 黃捷 嘉義縣選舉 2022大選

延伸閱讀

黃捷返嘉力挺 朴子市長參選人涂建軒端朴子藝文季政策

動保議題交鋒搬大象 柯志恩:相由心生 黃捷:別操之過急

白喬茵酸把柯志恩當議題自助餐 黃捷轟要聲量就祝福她

柯志恩動保政見遭指抄襲 陳其邁：感謝黃捷鍥而不捨

相關新聞

流標12次…台南仁德大甲里民長年期待 活動中心終於動土

台南市仁德區大甲里居民一直缺乏活動集會場所問題，選定位於大甲里中正西路與中正西路360巷口旁閒置空間，新建大甲里活動中心...

「台北女子圖鑑」描繪台南永康是鄉下引熱議 議員曝真實情況

都會成長愛情劇《台北女子圖鑑》上周開播後，引發熱烈討論，女主角桂綸鎂詮釋的林怡姍從台南永康搬到台北永康街，台灣基進台南永...

黃捷到嘉縣助選 操作「蔡易餘」布偶笑果十足

高雄市議員黃捷今天返回故鄉嘉義縣，幫忙立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒站台，她操作「蔡易餘」布偶搭配涂建軒的口白，...

嘉義全運會發光音樂祭8日閃耀 縣立田徑場樂團輪番飆唱

全民運動會10月8日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮後，當天晚上8點半到10點舉行的「發光音樂祭」，邀請重量級主持人黃子佼及...

送愛到嘉義 永達保經捐贈交通車到敏道家園助身障朋友

送愛到嘉義，永達保經今日到嘉義敏道家園捐贈全新8人座交通車，由永達董事長吳文永夫人侯淑華帶領近30名永達家人們出席；敏道...

台南95家興辦社會公益事務績優宗教團體 獲市府表揚

台南市政府於今天在歸仁舉行「台南市111年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，市長黃偉哲頒獎，表彰95家興辦社會公益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。