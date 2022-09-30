送愛到嘉義 永達保經捐贈交通車到敏道家園助身障朋友

送愛到嘉義，永達保經今日到嘉義敏道家園捐贈全新8人座交通車，由永達董事長吳文永夫人侯淑華帶領近30名永達家人們出席；敏道家園表示，新的交通車將滿足就醫及各項訓練課程的需求，確保這群慢飛天使們的交通安全。

永達保經以堅持做善的「先行者」，挖掘社會上最需要關懷的角落，給予最即時的幫助，從身心障礙、長者、兒少等，不限族群和對象，從捐款、贊助到身體力行的陪伴和關懷，在地生根，用實際的行動，傳遞愛的能量，讓善的樹苗在各地茁壯長大。

永達保經協理方洋清表示，今天捐贈給敏道家園一台交通車，為嘉義第9台，永達保經在嘉義共捐出4台復康巴士及5台長照專車，105年時也捐給身心教養院一台早療服務專車，為嘉義鄉親盡企業的綿薄之力。

敏道家園表示，受到疫情的衝擊，募款變得更加困難，感謝永達及時幫忙，不僅對弱勢朋友們無私的付出，對於支持公益更不遺餘力，新的交通車將滿足就醫及各項訓練課程的需求，確保這群慢飛天使們的交通安全，也讓他們的生活更加多彩多姿。