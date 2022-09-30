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送愛到嘉義 永達保經捐贈交通車到敏道家園助身障朋友

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
永達保經董事長夫人侯淑華帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車。記者呂慧瑜／攝影
永達保經董事長夫人侯淑華帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車。記者呂慧瑜／攝影

送愛到嘉義，永達保經今日到嘉義敏道家園捐贈全新8人座交通車，由永達董事長吳文永夫人侯淑華帶領近30名永達家人們出席；敏道家園表示，新的交通車將滿足就醫及各項訓練課程的需求，確保這群慢飛天使們的交通安全。

永達保經以堅持做善的「先行者」，挖掘社會上最需要關懷的角落，給予最即時的幫助，從身心障礙、長者、兒少等，不限族群和對象，從捐款、贊助到身體力行的陪伴和關懷，在地生根，用實際的行動，傳遞愛的能量，讓善的樹苗在各地茁壯長大。

永達保經協理方洋清表示，今天捐贈給敏道家園一台交通車，為嘉義第9台，永達保經在嘉義共捐出4台復康巴士及5台長照專車，105年時也捐給身心教養院一台早療服務專車，為嘉義鄉親盡企業的綿薄之力。

敏道家園表示，受到疫情的衝擊，募款變得更加困難，感謝永達及時幫忙，不僅對弱勢朋友們無私的付出，對於支持公益更不遺餘力，新的交通車將滿足就醫及各項訓練課程的需求，確保這群慢飛天使們的交通安全，也讓他們的生活更加多彩多姿。

敏道家園位於嘉義縣朴子市，目前服務117位極重度、重度身心障礙朋友，其中行動不便者高達一半，除了定期回診就醫等需求，為了讓他們能融入社會參與社區活動，家園定期安排社區適應與社區融合等活動，讓身心障礙朋友的生活不再僅侷限於機構內，也能如同一般人一樣到社區遊玩、購物、參與工作訓練或使用便利的公共設施，而這些外出活動都需要倚賴交通車的接送。

永達保經董事長夫人侯淑華帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車。記者呂慧瑜／攝影
永達保經董事長夫人侯淑華帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車。記者呂慧瑜／攝影
永達保經董事長夫人侯淑華（左）帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車。記者呂慧瑜／攝影
永達保經董事長夫人侯淑華（左）帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車。記者呂慧瑜／攝影
永達保經董事長夫人侯淑華帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車，由神父進行祈福儀式。記者呂慧瑜／攝影
永達保經董事長夫人侯淑華帶領同仁到嘉義敏道家園，捐贈全新8人座交通車，由神父進行祈福儀式。記者呂慧瑜／攝影

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