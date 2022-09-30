台南興辦社會公益事務績優宗教團體95家 今獲市府表揚
台南市政府於今天在歸仁舉行「台南市111年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，市長黃偉哲頒獎，表彰95家興辦社會公益事務績優卓越宗教團體。
黃偉哲表示，很榮幸能來為各績優宗教團體頒獎，宗教界不只勸人為善，也在社會公益上出錢出力，更有多位宗教先進投入志工事業，身體力行教化人心，他要代表台南市民感謝大家對台南市的付出。
本次獲獎宗教團體發揚公益、服務社會績效卓越者，積極配合與執行市府所推動宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用環保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燒、減香減爐、一爐一香、以米代金等措施。
各團體平時也協助市府推動各項政策，善盡社會責任，如配合防疫措施、設置災時避難收容處所，或每年舉辦文化講座等，透過課程培育青少年道德思維，指導正向人生觀；設立設立社區照顧關懷據點，關懷獨居老人及中低收入戶；或開辦獎學金，鼓勵學子勤勉向上。
民政局表示，今年台南接受內政部宗教表揚者25家，表揚數全國之最；獲行政院深耕獎者有正統鹿耳門聖母廟、下營上帝廟、台南市台灣首廟天壇、碧軒寺及台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮；另興辦社會公益事務成效卓著，由各區公所推薦接受市府表揚者計有火山碧雲寺等70家宗教團體。
民政局長姜淋煌表示，台灣是多元文化融合的社會，台南更是個宗教蓬勃發展寶地，各宗教間雖然教義、經典或儀式有所不同，但相同的是皆善用自身資源積極從事公益慈善與社會教化事業，彼此間相互尊重，社會因而蓬勃發展。宗教團體熱心慈善公益，樂於教化人心向善，遇到天災人禍時，總是不落人後，募集物資、撫慰民心，讓民眾度過難關，這股熱忱是社會和諧進步的最大動力。
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