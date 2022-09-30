國慶連假出遊 來台南「玄天守護‧歸仁平安」園遊會闖關體驗
台南市歸仁區公所今天在歸南北極殿廟埕前廣場舉辦「玄天守護‧歸仁平安」園遊會宣達會。市長黃偉哲、區長魏文貴與歸南北極殿主委戴榮裕預告10月8日活動有親子闖關、大人味挑戰翻滾車體驗，「邀請民眾國慶連假來趟免塞車行程，會場不僅好玩又有好吃童趣甜點」。
「玄天守護‧歸仁平安」園遊會集合公所、消防局第五救災救護大隊、歸仁警分局與區內行政單位共同辦理防災、消防、道交及防詐等寓教於樂主題的園遊會，區公所邀請親子一同歡樂闖關並提升自我安全守護的知識。
黃偉哲表示，歸南北極殿是我們的信仰中心，且對社會公益非常盡心，當然要代表185萬市民朋友感謝歸南北極殿。要怎樣來做防災宣導？舉一個例子，最近永康中秋節孫子要烤肉，結果外公外婆在2樓，1樓烤肉，2個孫子烤個肉用電烤爐結果電線走火，小孫子要去樓上救阿公阿嬤，結果3個人遭遇不幸，這就是一定要有防災意識，所以在此非常感謝，不管是防災、不管是防疫，都拜託大家可以來做得圓滿成功。
區長魏文貴表示，本次活動感謝由歸南北極殿戴榮裕主委帶領管理委員會出錢又出力，讓新豐區的市民朋友可以避開塞車行程，來到會場有小朋友喜歡的小小警察、消防員體驗，古早味甜點享用；對於勇於挑戰的成年人，更有刺激的翻車體驗，來了解開車上路繫上安全帶的重要性等活動。
他說，區公所為了讓大小朋友體驗地震的震撼及如何做到抗震保命三步驟-趴下、掩護、穩住，委請公所的安心上工-吳明祥師傅，親手設計並製作地震魔法屋，他與育仁幼兒園的小朋友彩繪地震屋，給地震屋添上美麗的衣裳。魔法屋將巡迴各國中小學校及幼兒園，宣傳抗震保命三步驟的重要。
魏文貴表示，來到歸仁也可提前規畫下午的巷弄美食，包含台南美食地圖‧玩樂誌、強尼帶球、跟著宸宸一起吃喝玩樂唷、台南吃貨、城市少女阿璇等十五位部落客分別在部落格、臉書粉絲專頁、IG、YOUTUBE及抖音等平台露出歸仁旅遊資訊，且傍晚後的綠能科技示範場域的科技伊甸園或萬國通路觀光工廠、三井outlet台南店都是不可錯過的旅遊與購物景點。
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