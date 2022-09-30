麥寮王船祭將啟航 王爺、媽祖聯袂出巡驅疫祐四方

雲林縣麥寮鄉公所與鄉內各宮廟辦理的五年一科王船慶典將正式啟航，由中山鎮安宮打造的王船「鎮安號」已完工，今天在麥寮鄉長蔡長昆及各廟主事者共同敲響鑼聲後，象徵「王船啟航」，預定於10月7日起至10月9日連續三天（農曆九月十二至十四日），與麥寮拱範宮開山媽祖聯袂祈福遶境，屆時麥寮鄉各村的22間宮廟陣頭武館等將迎王接駕參與遶境，增添光彩，熱鬧空前。

啟航儀式在中山鎮安宮廟埕舉辦，由麥寮鄉長蔡長昆、中山鎮安宮主委許世益、麥寮拱範宮主委張克中等高舉金錘敲響大鑼，讓與會來賓共同見證，「鑼聲響起、王船啟航」。

2022麥寮王船遶境系列活動分成「迎王接旨」、「開斧大典」、「祈福遶境」及「恭送王船」四個階段，已辦理迎王接旨及開斧大典兩大盛典，王船遶境則將於10月7日起至10月9日串聯地方宮廟陣頭、武館及社區發展協會，連續三天祈福遶境，並預告在今年底（即11月19日起至11月21日）送王船慶典將來臨。

同時為慶祝遶境圓滿順利，也將於10月9日晚間6時30分在麥寮中山鎮安宮舉辦盛大晚會，除社區發展協會及社團體表演，更邀請總鋪師歌王陳隨意、便當媽媽謝宜君、董育君、唐儷及烏兆等歌手表演精彩歌舞。歡迎鄉親相揪看熱鬧，感受麥寮王船文化的熱情。

麥寮鄉長蔡長昆表示，五年千歲信仰源遠流長，巡狩遶境，平安遶境當天將恭請中山鎮安宮五年千歲及拱範宮開山媽祖，組成龐大的陣頭隊伍，神轎隊將以徒步方式遶境全鄉，沿路藉以神威，為各方村落驅瘟除煞，祈求鄉運昌隆、闔家平安。