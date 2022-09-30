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流標10次…台南仁德大甲里民長年期待 活動中心終於動土
台南市仁德區大甲里居民一直缺乏活動集會場所問題，選定位於大甲里中正西路與中正西路360巷口旁閒置空間，新建大甲里活動中心，今天動土典禮；市長黃偉哲期許大家一起來監工，期望將來大甲里活動中心落成，能提供里民好的休閒環境、辦活動的地方，也是一個好的學習知識的地方，發揮多元功能。
大甲里活動中心新建工程案規劃新建2樓，總樓地板面積為569.75平方公尺，在內政部補助400萬元及台南市政府補助3371萬3千元經費，終於準備興建，預計113年3月完工。
黃偉哲表示，大甲里長期沒有完善的場地提供民眾辦理集會、課程、聯誼交流等活動，許和興里長及議員們共同努力爭取，選定在這閒置空地作為新建基地，不僅活化公有土地，亦能滿足在地民眾需求，一舉兩得。
黃偉哲說，大甲里活動中心新建可說是經過漫長歷程，總共發包了11次才終於發包成功，很感謝議會的支持，也感謝里長支持。
區長黃素美表示，活動中心是居民聯誼交流的重要聚集場所，具有凝聚社區民眾向心力的功能，感謝中央及市政府的支持，才能讓大甲里活動中心新建案順利進行，未來完工落成後，將能提供民眾良好的活動場地，實為在地民眾的一大福祉；另外，仁和仁愛里聯合活動中心新建案，亦已獲得南市政府補助4685萬元，已完成規劃設計。為造福更多的在地民眾，仁德區公所將持續努力，朝向一里一活動中心目標邁進。
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