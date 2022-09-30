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黃捷返嘉力挺朴子市長參選人涂建軒 辦朴子藝文季政策

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
黃捷手拿著立委蔡易餘Q版玩偶現身支持嘉義縣朴子市長參選人涂建軒，共同演出英雄救美布袋戲。記者呂慧瑜／攝影
黃捷手拿著立委蔡易餘Q版玩偶現身支持嘉義縣朴子市長參選人涂建軒，共同演出英雄救美布袋戲。記者呂慧瑜／攝影

嘉義女兒高雄市議員黃捷今早回到嘉義，力挺朴子市長參選人涂建軒，並與立委蔡易餘陪同涂建軒到第二市場掃街拜票，接著於競選總部召開「朴子藝文季」政策發表；黃捷說，涂建軒是教育界背景，用教育的專業，讓朴子軟硬兼施，硬體及軟實力的建設同啟動改變。

黃捷手拿著立委蔡易餘Q版玩偶現身支持，搭配朴子市長參選人涂建軒講旁白下，共同演出英雄救美布袋戲，並向孩童宣導安全觀念，台下孩童歡樂看表演，同時學習保護自己觀念，並紛紛回應，有，不能跟陌生人打招呼、喝陌生人給的飲料。

涂建軒提出，當選上市長定期舉辦朴子藝文季，將傳統文化結合新的思維，吸引更多人來到朴子，並大力推廣藝文活動，結合社會資源，讓朴子處處都有親子活動。

涂建軒指出，除了親子活動，有許多大小朋友都看著布袋戲長大，所以他也會推出布袋戲、歌仔戲劇節，以及擁有傳統文化的媽祖文化季以及太子文化季，將親子與藝文做結合，未來要讓要讓朴子的孩子走出戶外，欣賞優質藝文演出。

高雄市議員黃捷說，嘉義的女兒今天回家，就是希望我們的朴子有機會翻轉，有機會贏回來，讓涂建軒重新啟動朴子，與縣政一起連線，涂建軒是教育界背景，用教育的專業，讓朴子軟硬兼施，硬體及軟實力的建設一同啟動改變。

黃捷今早回到嘉義力挺朴子市長參選人涂建軒推「朴子藝文季」政策發表。記者呂慧瑜／攝影
黃捷今早回到嘉義力挺朴子市長參選人涂建軒推「朴子藝文季」政策發表。記者呂慧瑜／攝影
黃捷今早回到嘉義力挺朴子市長參選人涂建軒推「朴子藝文季」政策發表。記者呂慧瑜／攝影
黃捷今早回到嘉義力挺朴子市長參選人涂建軒推「朴子藝文季」政策發表。記者呂慧瑜／攝影
黃捷手拿著立委蔡易餘Q版玩偶現身支持嘉義縣朴子市長參選人涂建軒，共同演出英雄救美布袋戲。記者呂慧瑜／攝影
黃捷手拿著立委蔡易餘Q版玩偶現身支持嘉義縣朴子市長參選人涂建軒，共同演出英雄救美布袋戲。記者呂慧瑜／攝影

朴子 黃捷 親子

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