手機回收有機會抽iPhone14 赴台南市環保局8據點還能拿贈品

全國手機回收月開始囉！自10月1日起至10月31日止，將淘汰的手機交由配合的回收地點，就有機會抽中iphone14、筆電等。台南市環保局響應手機回收月，民眾於上班時間將手機送至環保局東區辦公室、藏金閣、楠西區、龍崎區、南化區、麻豆區、鹽水區及將軍區清潔隊等8個回收點者，加贈實用生活小物！

環保局表示，手機內含有許多貴金屬，包含金、銀、銣、銦等，回收淘汰的手機不僅能循環再利用，減少資源耗用，更能避免汙染環境。

環保署自2019年起訂定每年10月為手機回收月，台南市環保局每年在東區辦公室、藏金閣、清潔隊等處加碼贈送小禮物，鼓勵大眾回收手機，3年來在手機回收月累計回收7000支手機，智慧型手機、按鍵型手機都有。

市長黃偉哲表示，手機推陳出新，汰換率隨之提高，導致電子廢棄物數量日益增加，請踴躍響應手機回收月。回收前記得先刪除個人資料並妥善做好資料備份，若手機有外接擴充記憶卡也請記得取出，以免個資外洩。

環保局長謝世傑指出，民眾在「手機回收月」時，將家中壞掉或不使用的手機，交由配合的回收地點，就能取得序號登錄參加抽獎活動，環保署將在11月中旬抽出幸運兒，大獎如iPhone14、Acer筆電、SAMSUNG Galaxy S22等。