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台南新營真武殿慶廟體重修落成 連3天新營全區祈安遶境
台南市新營區真武殿慶祝廟體重修落成，今天舉辦新營全區祈安遶境活動，集結新營區及鄰近鄉鎮宮廟參與，今天到10月2日3天有130隊陣頭、1萬多人次參與，是近年新營少有宗教盛事。
今天上午6點各陣頭、車隊集合於新營區真武殿及建業路前，市長黃偉哲太太劉育菁、議長郭信良、民政局長姜淋煌與新營區長翁振祥及新營區市議員、真武殿主委陳國安等於殿前點燃起馬炮，為遶境揭開序幕，隨後也敬送神像上轎，恭迎上帝爺等神尊鑾轎起程出巡。
姜淋煌說，真武殿廟體重修落成是廟的喜事，也是地方上的大事，這次在新營區舉辦遶境，除了慶祝廟宇整修落成外，借由眾神明巡視地方來驅除邪煞、祈求地方平安，在這段疫情期間也盼望藉由宗教活動帶來安定人心的力量。
陳國安說，上帝爺自9月30日起駕，展開為期3天2夜的遶境，全程約50.4公里，本次遶境路線遍及新營市區，此次在疫情的影響下，盼新營鄉親們也能共同歡喜參香，為地方祈福。
翁振祥呼籲參與民眾應配合政府防疫政策，全程佩戴口罩，共同為防疫努力，祈求上帝爺庇佑國泰民安、風調雨順、疫情好轉。
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