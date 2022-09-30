「台北女子圖鑑」描繪台南永康是鄉下引熱議 議員曝真實情況

都會成長愛情劇《台北女子圖鑑》上周開播後，引發熱烈討論，女主角桂綸鎂詮釋的林怡姍從台南永康搬到台北永康街，台灣基進台南永康區市議員參選人吳依潔在臉書貼文說看完兩集的心得「台南永康不是影片中所描述的鄉下，不是年輕人都急著要離開的城市，是我們想要一起變得更好的地方。」

時代力量議員林易瑩4年前以25歲在永康區當選議員，她也說，劇中充滿對永康的刻板印象，不要說永康是台南人口最多房地產交易最熱絡，被列入此生去最美的市立總圖也在永康，也有像大灣市場的傳統舊部落，還有東橋的新興發展區，台北永康街只是一條街，台南永康區幅員很大，希望大家看完劇來看看永康真實的面貌。

吳依潔在臉書貼出短髮照跟桂綸鎂對比，「附上以前很像桂綸鎂的照片，你可以猜出誰是林怡姍誰是吳依潔嗎？哈哈哈」。她說，由東京女子圖鑑改編的《台北女子圖鑑》！看到第一集的標題：「從台南永康到台北永康，碎了一地的台北夢」，馬上吸引她的目光。

她分享看了兩集的心得，裡面有太多視角跟敘述包裹著對北部以及南部的刻板印象。從臉上的妝與腳上的高跟鞋；到台北講話繞著圈子講，不可以太直接；到台北捷運上孤立無援沒人幫你撿東西；到台南的永康是沒有人想待的鄉下。台北女子圖鑑把北部與南部的資源不均以及環境差異想得太單薄太表面了。

她說影片本身的設定：一個女孩子從南部去到北部成長發展的這個人物設定，確實是我本身的經歷，也是我有所共鳴的議題。因為從小在南部長大的我也曾擁有過一樣的想法，嚮往到北部念書、發展，期盼自己在碰觸到不一樣的世界跟機會時，可以成為不一樣的人。

但是，到了台北，你會徹底發現：原來生理以及環境上的不適應可以對一個人的身體與心理產生多大的影響。首先是那難以捉摸的潮濕天氣，無時不刻都在下著雨，我生平第一次如此嚮往炙熱的太陽；背包裡到雨傘不知道丟了多少隻；鞋櫃裡多了一雙又一雙的雨鞋再來是，一時之間無法習慣對日常物價以及食物味道。

如果說，有一首歌可以形容從南部往北部發展的真實心境，我想應該是：滅火器 Fire EX.的長途夜車。不知道有多少次，在台北的深夜裡，聽著這首歌，獨自流淚。不知道多少次，從南部要再去到北部上課時，看著在客運外面向我揮手的爸媽，耳邊又再次響起這首旋律，「我好想留在家裡陪著爸媽」。

我想，對離家前往北部發展的南部孩子來說，真正讓我們難受的是對家的情感跟對熟悉環境的想念。當初想要來到北部，追求的不只是虛華的表面，更多時候是認為：這裡有可能是自己可以有更多機會可以追逐夢想的舞台。但是在追逐的路上感到孤單、不熟悉，而這裡的世界資源很多、機會很多，可是也多樣繁華，讓我們在這當中突然迷失方向；是這樣的茫然悵望、不知所措，讓我們開始懷疑自己，失去過去的勇氣，質疑自己是不是去錯了地方。

後來她了解到基進的理念以及創黨的想法跟概念時，這些茫然反而撥雲見日。「台灣基進是唯一一個在政府底下正式登記起家於南部的政黨，想要脫離以北部為媒體中心的發聲視角，來看待台灣這塊土地。南部不是劣於北部，而是過去所有的資源分配以及發展經費，都偏重在北部，我們要成為不一樣的聲音。」

這讓離鄉背景的南部孩子們找到了自己的定位以及方向，我們應該要更努力的爭取我們發聲的話語權與資源的分配！這是我看完兩集台北女子圖鑑，結合自己人生經驗的想法。台南永康不是影片中所描述的鄉下，不是年輕人都急著要離開的城市，是我們想要一起變得更好的地方。

永康是目前台南市當中人口最多的一個行政區，在台南市當中扮演衛星都市。有便利的交通與生活機能；還有許多學校，包含國中小學以及高中還有大學；近期有非常優美的台南新總圖啟用，在未來也會有更多大型建設像是捷運、運動中心等等落成。

非常多年輕人選擇來到永康定居、結婚生子。在所有台南市行政區當中，永康的社會移入在前兩年以前都是呈現正向成長；透過去年台南市新生兒的統計，台南市總共有9634名新生誕生，而永康新生兒總數就有1438名，佔比高達15%！

網友也留言認為光景物就很不專業。導演描述台南永康但大部分沒在台南永康拍攝就算了，連它具有的住宅擁擠車水馬龍的景象都沒呈現；還有人提到台南永康因為台鐵的永保安康而成為全國知曉的行政區域，劇集中，「永康車站」應該算是主人翁南來北往一個非常重要的轉折地點。但劇組選擇新化區的公車轉運站當作永康車站，而且最基本的車站扛棒都省略了，或許也沖淡了將人物設定為台南永康人的印象。