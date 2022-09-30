西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」 台南東山登場

台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」昨晚在東山區部落登場，市長黃偉哲到場祭拜阿立母，祈求賜予親族及市民最大保佑。黃偉哲感謝積極投入振興西拉雅文化的族親、社區團體及地方文史工作者，在傳承西拉雅文化、正名西拉雅的道路上持續推進。

晚會由吉貝耍孩童以牽曲及古謠傳唱拉開序幕，展現西拉雅語言文化復育成果，同時邀請多組原住民團體及歌手歌舞交流，讓民眾見證原住民族對西拉雅族的認同。文化部文資局及地方民代等多人參與夜祭。

除了夜祭，今天下午1點半還有「哮海祭」儀式，是吉貝耍聚落獨特緬懷祖先的傳統儀式，深具特色，族人陸續擔著飯菜、祭品來祭祀祖先與海祖，完成後整個吉貝耍夜祭才算是正式落幕，有興趣認識的民眾也可到場觀禮。

吉貝耍夜祭是文化部核定「國家重要民俗活動」，每年祭典各界關注，今年更是疫情後首次恢復讓民眾進入觀禮。黃偉哲說，東山吉貝耍的阿立母夜祭，每年都吸引許多市民、外地朋友及各個部落的族親齊聚觀禮，是維繫西拉雅文化重要活動，也讓更多人藉此了解西拉雅文化的意義與精髓。

黃偉哲表示，為了讓正名運動成功，文化的保存非常重要，除了夜祭等儀式，還有在國小、國中辦理的營隊與講習，讓西拉雅文化向下扎根，繼續維繫。