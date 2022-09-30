快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南老屋重建成本倍增 屋主猶豫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南老屋多，部分老屋改建或整修後，深具特色。記者鄭惠仁／攝影
台南老屋多，部分老屋改建或整修後，深具特色。記者鄭惠仁／攝影

918地震震出老屋安全問題，台南屋齡逾30年老屋多達30萬棟，為推動危險及老舊建物重建，市府危老重建輔導團成立57處危老工作站，4年來申請老屋重建有271案4619戶。台南建築師公會表示，原物料上漲，2年來重建成本漲近1倍。市府雖推出多項優惠，但有屋主無奈說，重建費用太高，想住得安全仍是要考量荷包。

危老重建輔導團由建築師公會組成，結合各建築師事務所設立危老工作站，昨由市長黃偉哲為第57處工作站揭牌。黃偉哲說，考量舊市區建築物耐震能力普遍不足及因應高齡化社會，推出申請快速通關、獎勵明確、稅捐優惠3大危老重建政策。

台南市推危老建物重建，市長黃偉哲（左）說明政府的優惠措施。記者鄭惠仁／攝影
台南市推危老建物重建，市長黃偉哲（左）說明政府的優惠措施。記者鄭惠仁／攝影

優惠措施包含重建計畫書補助5500元、結構安全初步評估補助1萬2千元、最高12年房屋稅減半、容積獎勵最高1.4倍、信用保證最高300萬元及貸款低利補助最高350萬元。

2018年至今申請危老重建共271案4619戶，已取得建照148案，施工中有85案，已取得使用執照26案。都發局長莊德樑說，因原物料上漲，重建成本高，影響部分屋主重建意願，但政府祭出多項優惠措施，屋主可趁此機會申請重建，尤其台南為文化觀光城市，許多老屋改建成民宿或文創商店、餐飲店都很受歡迎。

台南市建築師公會理事長徐岩奇、常務監事竇國昌表示，原物料上漲及缺工等因素，重建成本提高，2年前1坪7萬至9萬元，現漲到13萬至17萬元，若位在進出不便的巷道內，還會再略增1成的費用。

竇國昌說，目前危老建物重建以獨棟透天厝居多，因建材漲、缺工等關係，屋主會猶豫都是考慮到錢，雖目前物價略有下降，未來最多跌1、2成，但缺工問題恐無法解決。

住在舊城區的陳姓屋主說，因物價上漲，初估重建至少要花費1千多萬元，「若還能住，就繼續住」。

建築 老屋 黃偉哲 透天厝 高齡化

延伸閱讀

台南水道百年慶 導入科技展區升級

台南犯罪率高警察員額卻少 謝龍介：惡性循環

南市歡度九九重陽 青銀共「童」過五關

0918地震震出老屋危機 南市成立第57處危老工作站

相關新聞

流標12次…台南仁德大甲里民長年期待 活動中心終於動土

台南市仁德區大甲里居民一直缺乏活動集會場所問題，選定位於大甲里中正西路與中正西路360巷口旁閒置空間，新建大甲里活動中心...

「台北女子圖鑑」描繪台南永康是鄉下引熱議 議員曝真實情況

都會成長愛情劇《台北女子圖鑑》上周開播後，引發熱烈討論，女主角桂綸鎂詮釋的林怡姍從台南永康搬到台北永康街，台灣基進台南永...

黃捷到嘉縣助選 操作「蔡易餘」布偶笑果十足

高雄市議員黃捷今天返回故鄉嘉義縣，幫忙立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒站台，她操作「蔡易餘」布偶搭配涂建軒的口白，...

嘉義全運會發光音樂祭8日閃耀 縣立田徑場樂團輪番飆唱

全民運動會10月8日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮後，當天晚上8點半到10點舉行的「發光音樂祭」，邀請重量級主持人黃子佼及...

送愛到嘉義 永達保經捐贈交通車到敏道家園助身障朋友

送愛到嘉義，永達保經今日到嘉義敏道家園捐贈全新8人座交通車，由永達董事長吳文永夫人侯淑華帶領近30名永達家人們出席；敏道...

台南95家興辦社會公益事務績優宗教團體 獲市府表揚

台南市政府於今天在歸仁舉行「台南市111年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，市長黃偉哲頒獎，表彰95家興辦社會公益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。