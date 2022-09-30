台南老屋重建成本倍增 屋主猶豫

918地震震出老屋安全問題，台南屋齡逾30年老屋多達30萬棟，為推動危險及老舊建物重建，市府危老重建輔導團成立57處危老工作站，4年來申請老屋重建有271案4619戶。台南建築師公會表示，原物料上漲，2年來重建成本漲近1倍。市府雖推出多項優惠，但有屋主無奈說，重建費用太高，想住得安全仍是要考量荷包。

危老重建輔導團由建築師公會組成，結合各建築師事務所設立危老工作站，昨由市長黃偉哲為第57處工作站揭牌。黃偉哲說，考量舊市區建築物耐震能力普遍不足及因應高齡化社會，推出申請快速通關、獎勵明確、稅捐優惠3大危老重建政策。

台南市推危老建物重建，市長黃偉哲（左）說明政府的優惠措施。記者鄭惠仁／攝影

優惠措施包含重建計畫書補助5500元、結構安全初步評估補助1萬2千元、最高12年房屋稅減半、容積獎勵最高1.4倍、信用保證最高300萬元及貸款低利補助最高350萬元。

2018年至今申請危老重建共271案4619戶，已取得建照148案，施工中有85案，已取得使用執照26案。都發局長莊德樑說，因原物料上漲，重建成本高，影響部分屋主重建意願，但政府祭出多項優惠措施，屋主可趁此機會申請重建，尤其台南為文化觀光城市，許多老屋改建成民宿或文創商店、餐飲店都很受歡迎。

台南市建築師公會理事長徐岩奇、常務監事竇國昌表示，原物料上漲及缺工等因素，重建成本提高，2年前1坪7萬至9萬元，現漲到13萬至17萬元，若位在進出不便的巷道內，還會再略增1成的費用。

竇國昌說，目前危老建物重建以獨棟透天厝居多，因建材漲、缺工等關係，屋主會猶豫都是考慮到錢，雖目前物價略有下降，未來最多跌1、2成，但缺工問題恐無法解決。

住在舊城區的陳姓屋主說，因物價上漲，初估重建至少要花費1千多萬元，「若還能住，就繼續住」。