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台南水道百年慶 導入科技展區升級

中央社／ 台南29日電

台南市文化局紀念市定古蹟原台南水道建設啟用百週年，將於國慶日連假期間在山上花園水道博物館舉辦慶祝活動，搭配新規劃的水櫥窗系列特展，並導入科技概念升級展區。

台南市文化局今天在山上花園水道博物館舉辦「水道．水百年–台南山上花園水道博物館100週年」記者會，由台南市長黃偉哲與兩名曾在水廠工作的耆老，一起開箱全新升級展區。

黃偉哲致詞表示，以市定古蹟原台南水道整建而成的山上花園水道博物館，自2019年開幕至今累積近150萬人次參訪，代表博物館內容受民眾肯定，非常感謝副總統賴清德擔任台南市長時，能勇敢從台灣自來水公司將水道古蹟接收下來，並提供經費支持，讓水道博物館成為台南的「王牌園區」之一。

台南市文化局長葉澤山指出，過去台南水道是為改善民生問題、提升居住環境衛生、減少疫病橫行而興建，現在水道博物館繼續發揚傳承這份人道關懷，引進多元、新穎展示手法，除委請成大專業團隊規劃「自有水以來」水櫥窗系列特展以外，還導入科技特展概念，具體還原當年水道運作狀況。

葉澤山表示，遊客可以透過手機、平板等載具，看到包括快濾筒運作模式，甚至重現已經被拆除的大煙囪樣貌，生動活潑的介紹模式，可讓參觀者更容易了解整個水道的運作模式。

葉澤山指出，10月8日至10日的慶祝活動，除安排劇團輪番演出，還有結合南瀛天文館、左鎮化石館、南科考古館及樹谷園區等館舍推出的遊戲闖關，以及街頭藝人演出、深度水道導覽等，邀請民眾共同度過百年館慶。

台南市長 博物館 文化局

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