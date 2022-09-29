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家長快查帳戶 台南2至6歲幼兒防疫津貼1000元今天入帳

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市針對2歲以上未滿6歲幼兒發放防疫補貼1000元，議員李宗翰（中）籲提供非上班時間方便家長領取。圖／李宗翰提供
南市針對2歲以上未滿6歲幼兒發放防疫補貼1000元，議員李宗翰（中）籲提供非上班時間方便家長領取。圖／李宗翰提供

台南市今天針對幼兒、長輩及弱勢發放1千元防疫津貼，約有51萬人受惠，其中2歲以上未滿6歲幼兒也發放防疫補貼1000元。台南市議員李宗翰對市府照顧孩童和家長的用心予以肯定，要求市府多加宣傳並增設非上班時段領取站和相關配套，以便利家長。

台南市長黃偉哲體恤新冠肺炎疫情對家長造成影響，特別針對設籍台南市的2至6歲幼童發放防疫津貼1000元，8月份有領取育兒津貼者，今天由教育局直接匯款到家長帳戶。

議員認為此次幼兒防疫津貼宣導實不足，很多人到昨晚才得知具體領取方式，甚至匯款領取的3萬戶家長可能都不清楚津貼已經撥入帳戶。

領取現金者需於平日上班時間領取，李宗翰說，對需要上班且缺乏後援協助的家長頗為不便，建議市府應於現行平日校園領取站點外，增設假日或平日夜間站點，因領取現金者，全市高達超過2萬戶，應有便民的領取時段與配套措施實更加必要。

市府回應將由教育局先行確認平日中午時間可領取，並研擬不影響教師工作時程的其他做法，例如請安心上工等專案人員協助。此外，教育局也將盡簡化流程、加強宣導，減輕家長和學校負擔。必要時，市府也將協調其他局處共同辦理。

南市針對2歲以上未滿6歲幼兒發放防疫補貼1000元。圖／台南市教育局提供
南市針對2歲以上未滿6歲幼兒發放防疫補貼1000元。圖／台南市教育局提供

教育局 議員 黃偉哲

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