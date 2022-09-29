虎尾公安立體停車場施工 為顧及歷史建築這樣做....

雲林虎尾公安立體停車場是縣內指標性工程，總經費達6.33億元，縣長張麗善今視察工程進度已達11.72%，因工地緊鄰鬧區及布袋戲館，鋼板樁採靜壓式打設，施工震度、噪音都密切監測，為顧及鄰近的歷史建築，停車場採透空虛化設計，保留布袋戲館視覺景觀。

張麗善說，虎尾公安立體停車場工程總經費高達6.33億元，中央補助1.2億元，縣府自籌5.13億元；截至今天，虎尾公安立體停車場進度11.72%，比預定進度11.31%更超前，由於緊鄰鬧區、布袋戲館，以靜壓式鋼板樁將震度從3級降至1級，並每周檢討監測數據，降低周圍振動影響。

工務處長汪令堯表示，已完成擋士支撐鋼板椿打設、水平安全支撐架設、土方開挖工程，正在施作基礎鋼筋工程，且因基地位於土壤液化高潛勢區，針對地質改良精進，設置地質改良樁702支，將地質強度提升3.25倍。

虎尾公安立體停車場有地上6層、地下1層，總樓地板面積共1萬5518平方公尺，1樓作為複合式商場、2樓作為餐廳，3樓到6樓、地下1樓共可容納30輛機車、296輛汽車停放，包括10格無障礙停車位、30格低碳車位、10格婦幼車位。