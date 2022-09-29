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虎尾公安立體停車場施工 為顧及歷史建築這樣做

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左一）今到虎尾公安立體停車場視察工程進度。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左一）今到虎尾公安立體停車場視察工程進度。記者黃于凡／攝影

雲林虎尾公安立體停車場是縣內指標性工程，總經費達6.33億元，縣長張麗善今視察工程進度已達11.72%，因工地緊鄰鬧區及布袋戲館，鋼板樁採靜壓式打設，施工震度、噪音都密切監測，為顧及鄰近的歷史建築，停車場採透空虛化設計，保留布袋戲館視覺景觀。

張麗善說，虎尾公安立體停車場工程總經費高達6.33億元，中央補助1.2億元，縣府自籌5.13億元；截至今天，虎尾公安立體停車場進度11.72%，比預定進度11.31%更超前，由於緊鄰鬧區、布袋戲館，以靜壓式鋼板樁將震度從3級降至1級，並每周檢討監測數據，降低周圍振動影響。

工務處長汪令堯表示，已完成擋士支撐鋼板椿打設、水平安全支撐架設、土方開挖工程，正在施作基礎鋼筋工程，且因基地位於土壤液化高潛勢區，針對地質改良精進，設置地質改良樁702支，將地質強度提升3.25倍。

虎尾公安立體停車場有地上6層、地下1層，總樓地板面積共1萬5518平方公尺，1樓作為複合式商場、2樓作為餐廳，3樓到6樓、地下1樓共可容納30輛機車、296輛汽車停放，包括10格無障礙停車位、30格低碳車位、10格婦幼車位。

工務處說，值得一提的是，虎尾公安停車場位鄰近布袋戲館，為保存歷史建築風貌，避免停車場外觀過於突兀，採用空虛化設計，也以布袋戲館正面立面分割、開窗比例，做為停車場立面設計原則，讓兩者前後呼應，今年獲得國家卓越建設獎金質獎肯定。

雲林縣長張麗善（左二）今到虎尾公安立體停車場視察工程進度。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到虎尾公安立體停車場視察工程進度。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場進度11.72%。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場進度11.72%。記者黃于凡／攝影
雲林縣工務處長汪令堯（右一）今說明虎尾公安立體停車場進度已11.72%。記者黃于凡／攝影
雲林縣工務處長汪令堯（右一）今說明虎尾公安立體停車場進度已11.72%。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到虎尾公安立體停車場視察工程進度。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到虎尾公安立體停車場視察工程進度。記者黃于凡／攝影

停車場 公安 布袋戲

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