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「水道頭君的思念」展 回味朴子人共同記憶

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉縣「嘉藝點水道頭文創聚落」即日起至明年2月26日舉辦「水道頭君的思念」展，設互動式體驗區邀觀眾回味朴子三代人專屬記憶，體驗常民文化歡樂時刻，現場還能對打復古遊戲機台。

嘉義縣政府文化觀光局爭取到文化部文創發展計畫補助，與可卡因整合有限公司合作，於9月14日至明年2月26日帶來「水道頭君的思念」常設展覽，讓參與的大小朋友用遊戲化的體驗，一解朴子人共同記憶。

文觀局今天舉辦「水道頭君的思念」常設展覽開幕記者會，嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡、縣議員姜梅紅、陳文忠等，都來體驗打復古電動遊戲機台。

文觀局長許有仁告訴中央社記者，朴子市從前因地處交通要道而興盛，過去具有區域中心的角色，本次策展以1960、1980及2000三個年代，展示當時朴子興盛的三大產業，醫療、服飾及娛樂，建構出本次展覽的樣貌，一窺朴子風華時代的光景。

許有仁說，策展團隊是一群生長於嘉義縣的青年，他們以自身與父母長輩的成長歷程出發，解開朴子1960、1980到2000年代的風華歷史。

策展人潘瑋茵說，小時候受長輩耳濡目染認識朴子過去的繁榮，但自己卻沒有機會看到那些景象，透過展覽想再現過往朴子榮景，建構三大產業、三個年代的展間，現場設有代表各自年代的遊戲機台，只要投入專屬代幣，即可一秒回到當時的歡樂回憶。

嘉藝點水道頭文創聚落展覽室開放時間為周三至周日上午11時至下午5時，地點位於朴子市山通路14號（東石國中旁、縣立圖書館對面），更多資訊請搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁、官方網站。

朴子 文創 嘉義

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