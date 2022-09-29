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影／剪紙少年回來了 謝寧準備「大禮」回饋雲林故鄉
22歲雲林少年謝寧，11年前被媽媽馬曉婷發現不需畫草稿，就能剪出各式各樣紙作，無師自通的特殊才能被封「剪紙少年」，數度躍上媒體版面，他也多次義賣作品做公益，後鑽研動畫設計，並返台擔任動畫師，最近參與國片「孫行者傳」製作，10月23日將包場邀請家扶親子觀影，回饋故鄉。
馬曉婷說，當年才小學1、2年級的謝寧，時常拿著剪刀「東剪西剪」，起初家人未發現任何異處，直到3年級時驚覺他的作品「站起來了」，她不斷出考題給兒子，舉凡大小動物等，都難不倒謝寧這雙巧手，3分鐘內立即成形。當時開始意識到謝寧「有點厲害」，經學校老師從旁觀察，也發現他極具美術天份，繪畫相當靈活立體，共通點是幾乎不必打草稿，即能馬上呈現。
當年才十幾歲的謝寧，年紀輕輕便受邀擔任講師，也多次策畫作品展覽，舉辦公益義賣，也因有剪紙基礎，加上他對動畫設計很有興趣，推進他繼續朝著夢想前進，一頭栽進動畫設計領域學習，如今成了動畫師，還參與電影製作。
謝寧擔任動畫師後，仍「剪刀不離手」，這次的電影周邊商品圍繞「西遊記」人物角色，他延伸設計孫悟空、豬八戒、牛魔王、鐵扇公主等4款「紙公仔」，讓小朋友能像他一樣DIY手作，體驗剪紙、摺紙樂趣。
謝寧已不是過去那位靦腆的小男孩，如今台風穩健、口條極佳，侃侃而談自我成長的心路歷程，他感謝一路上有大家幫忙，今天才有機會「做自己一直想做的事」回饋社會，10月23日他將包下斗六環球中華影城3場電影廳，邀請環球幼兒園及家扶親子免費觀賞「孫行者傳」，了解西遊記故事、認識角色。
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