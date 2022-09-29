快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／剪紙少年回來了 謝寧準備「大禮」回饋雲林故鄉

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
以剪紙聞名的少年謝寧（中）現在是動畫師，最近參與國片「孫行者傳」製作。記者陳苡葳／攝影
以剪紙聞名的少年謝寧（中）現在是動畫師，最近參與國片「孫行者傳」製作。記者陳苡葳／攝影

22歲雲林少年謝寧，11年前被媽媽馬曉婷發現不需畫草稿，就能剪出各式各樣紙作，無師自通的特殊才能被封「剪紙少年」，數度躍上媒體版面，他也多次義賣作品做公益，後鑽研動畫設計，並返台擔任動畫師，最近參與國片「孫行者傳」製作，10月23日將包場邀請家扶親子觀影，回饋故鄉。

馬曉婷說，當年才小學1、2年級的謝寧，時常拿著剪刀「東剪西剪」，起初家人未發現任何異處，直到3年級時驚覺他的作品「站起來了」，她不斷出考題給兒子，舉凡大小動物等，都難不倒謝寧這雙巧手，3分鐘內立即成形。當時開始意識到謝寧「有點厲害」，經學校老師從旁觀察，也發現他極具美術天份，繪畫相當靈活立體，共通點是幾乎不必打草稿，即能馬上呈現。

當年才十幾歲的謝寧，年紀輕輕便受邀擔任講師，也多次策畫作品展覽，舉辦公益義賣，也因有剪紙基礎，加上他對動畫設計很有興趣，推進他繼續朝著夢想前進，一頭栽進動畫設計領域學習，如今成了動畫師，還參與電影製作。

謝寧擔任動畫師後，仍「剪刀不離手」，這次的電影周邊商品圍繞「西遊記」人物角色，他延伸設計孫悟空、豬八戒、牛魔王、鐵扇公主等4款「紙公仔」，讓小朋友能像他一樣DIY手作，體驗剪紙、摺紙樂趣。

謝寧已不是過去那位靦腆的小男孩，如今台風穩健、口條極佳，侃侃而談自我成長的心路歷程，他感謝一路上有大家幫忙，今天才有機會「做自己一直想做的事」回饋社會，10月23日他將包下斗六環球中華影城3場電影廳，邀請環球幼兒園及家扶親子免費觀賞「孫行者傳」，了解西遊記故事、認識角色。

謝寧開心與環球幼兒園孩童互動，邀請他們10月23日一起到雲林斗六環球中華影城觀賞電影「孫行者傳」。記者陳苡葳／攝影
謝寧開心與環球幼兒園孩童互動，邀請他們10月23日一起到雲林斗六環球中華影城觀賞電影「孫行者傳」。記者陳苡葳／攝影
謝寧相當喜歡孫悟空，他為電影設計的「紙公仔」人物發想也是來自於此。記者陳苡葳／攝影
謝寧相當喜歡孫悟空，他為電影設計的「紙公仔」人物發想也是來自於此。記者陳苡葳／攝影
剪紙少年謝寧3分鐘以內就能剪出紙作。記者陳苡葳／攝影
剪紙少年謝寧3分鐘以內就能剪出紙作。記者陳苡葳／攝影
謝寧（左五）10月23日將包場邀請雲林家扶親子、環球幼兒園孩童等免費觀賞電影「孫行者傳」。記者陳苡葳／攝影
謝寧（左五）10月23日將包場邀請雲林家扶親子、環球幼兒園孩童等免費觀賞電影「孫行者傳」。記者陳苡葳／攝影

動畫

延伸閱讀

救國團全國志工運動會 70年首度移師雲林

《電馭叛客2077》玩家數突破2千萬大關！動畫「邊緣行者」短時間帶動百萬片銷量

張麗善首場造勢大會 痛批對手：割稻尾專家

雲林縣長參選人張麗善首場造勢大會 5000人到場支持

相關新聞

影／剪紙少年回來了 謝寧準備「大禮」回饋雲林故鄉

22歲雲林少年謝寧，11年前被媽媽馬曉婷發現不需畫草稿，就能剪出各式各樣紙作，無師自通的特殊才能被封「剪紙少年」，數度躍...

台灣國際農業機械暨資材展到嘉義縣 10月1日起連3天

2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦，今天舉辦記者會，為首次在嘉...

牽手露面彈琴伴奏 黃肇輝選台南市議員再創作新曲

台南市議員民進黨參選人黃肇輝今天發表他填詞的競選主題曲「成就永康」，將在周六10月1日上午成立競選總部時在永康武龍宮前舉...

嘉義縣政府邀拍「視吃嘉義」美食影片 總獎金高達20萬

為增進嘉義縣的美食觀光、推廣在地銅板美食及相關產業，嘉義縣文化觀光局今天舉辦「2022嘉義縣美食影片徵件競賽 視吃嘉義」...

救國團全國志工運動會 70年首度移師雲林

救國團全國志工運動會舉辦70年，今年首度移師雲林縣立體育館舉辦，救國團雲林縣團委會說，10月2日將號召19個縣市團委會，...

連續3年獲勞動部職安優良單位 大統益、尖山埤如何做到

台南市大統益、台糖柳營尖山埤渡假村連續3年獲頒勞動部優良單位，隆田酒廠、瑞鋒營造（曾文南化聯通管統包工程A3標）、信鼎台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。