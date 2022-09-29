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台灣國際農業機械暨資材展到嘉義縣 10月1日起連3天

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影

2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦，今天舉辦記者會，為首次在嘉義縣舉辦，吸引國內外近600家業者參與展出，共上千個攤位，號稱全台最大的農機展，要讓全台的農友近距離了解各種新式農機。

第16屆嘉義縣農機展場內，設立智慧農業展示區，展出的廠商有農業資材、溫室內部設備以及智慧畜牧、漁業遠端控制設備等相關業者，將展示許多新型智能環控系統及降溫風扇等溫室設備、且有3家溫室業者搭建實體溫室可供參觀構造，其中有搭配三類型不同農膜做展示，還有環控互動體驗區，以及最新的可移動式植床及自動跟隨機器人展示，縣府也將智慧農業輔導成果搬到展區，設置智慧農業、漁業、畜業成果展示區。

翁章梁表示，近600個攤位，不管是智慧農機或智慧農業都會一併展示，農機公會、縣府農業處及農委會相關研究單位，都會把最新最驕傲的東西，拿出來給大家看，所以要看最進步的農業機械、智慧農業、無人機等相關展示，一定要到現場來看，時間只有3天。

台灣農機工業同業同業公會理事長楊建生表示，第16屆展覽有多2項創舉特色，一是因場地大，規畫了無人機試飛展示區，雙層圍籬安全措施，突破以往，二是國本學堂，農民除買機器外還要補充知識，青農從中學習達到省錢賺錢農作更好，配合農機讓農民農作收益越來越好。

主辦單位表示，台灣國際農業機械暨資材展已邁入第16屆，第15屆農機展成功吸引超過40萬人次參觀，帶動約5億元商機，期待今年可再創佳績！10月2日也特別邀請台灣國寶藝人黃西田，下午4點與在場民眾共同見證台灣農機發展的進步與美好。

2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
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2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影
2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月1日至3日在嘉義縣政府前廣場對面盛大舉辦。記者呂慧瑜／攝影

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