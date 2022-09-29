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嘉義縣政府邀拍「視吃嘉義」美食影片 總獎金高達20萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局今天舉辦「2022嘉義縣美食影片徵件競賽 視吃嘉義」徵件會。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣文化觀光局今天舉辦「2022嘉義縣美食影片徵件競賽 視吃嘉義」徵件會。記者呂慧瑜／攝影

為增進嘉義縣的美食觀光、推廣在地銅板美食及相關產業，嘉義縣文化觀光局今天舉辦「2022嘉義縣美食影片徵件競賽 視吃嘉義」徵件會，號召各路好手用影片呈現嘉義縣18鄉鎮市豐富的銅板美食，縣長翁章梁活動上再加碼5萬，將總獎金提高到20萬，邀大家來參賽。

喜歡帶領粉絲遍吃遍各地的網紅「六一遛阿寬」，今天也特別來到現場教學，如何訪談美食小吃店家的眉角，六一與阿寬表示，曾為粉絲介紹梅山太平老街、朴子美食影片等，都好評如潮，尤其在嘉義縣旅遊的美好回憶，讓他們念念不忘，要號召廣大老饕，一起發掘更多嘉義縣銅板美食。

嘉義縣知名的中埔的「鈴蘭碗粿」、溪口的「呷到焿食堂」、新港的「金長利新港飴」、梅山的「黑咖賞」和朴子的「互蕙好食」也來到縣府來擺攤，將最在地的嘉義美味直送到大家面前。

翁章梁表示，自己也常在臉書上分享自己吃到的美食，點閱率都很高，盼透過鏡頭的呈現，吸引各地外遊客來「嘉」旅遊，讓大家能透過舌尖品嘗嘉義縣豐美的物產與萬般風味。

嘉義縣政府表示，本次主題是「銅板美食」，在這個物價飛漲的時代，在嘉義縣你只要用不到百元鈔就能吃到山珍海味，「視吃嘉義」2022嘉義縣美食影片競賽徵件期間，自111年10月1日起至11月15日晚上6點截止，邀喜好旅遊美食、熱愛拍攝分享的民眾踴躍參加。

參賽訊息：1. 徵件期間自111年10月1日起至11月15日晚上6點截止。2. 總獎金20萬：首獎5萬元、銀獎3萬元2名、銅獎2萬元2名、評審團獎1萬5千元、最佳創意獎1萬元、最佳剪輯1萬元、最佳攝影1萬元。還有早鳥獎20名可獲得禮券500元。3. 徵件方式：上活動網站線上報名，將1至3分鐘內的影片，上傳至YouTube取得影片連結網址即可。活動參賽詳情網址：https://bhuntr.com/tw/competitions/sgupcta3xjh6au9ls9

網紅「六一遛阿寬」，今天也特別來到嘉義縣政府現場教學，如何訪談美食小吃店家的眉角。記者呂慧瑜／攝影
網紅「六一遛阿寬」，今天也特別來到嘉義縣政府現場教學，如何訪談美食小吃店家的眉角。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣知名的溪口的「呷到焿食堂」等美食店家，來到縣府來擺攤。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣知名的溪口的「呷到焿食堂」等美食店家，來到縣府來擺攤。記者呂慧瑜／攝影

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