救國團全國志工運動會 70年首度移師雲林

救國團全國志工運動會舉辦70年，今年首度移師雲林縣立體育館舉辦，救國團雲林縣團委會說，10月2日將號召19個縣市團委會，多達800名志工，競賽團結競走、三人合體、乒乓傳愛、羽你同在等4大項團體賽比拚默契。

救國團雲林縣團委會主委李銘洲說，今年適逢救國團與志工一同攜手走過70年白金歲月，藉全國志工運動會移師雲林舉辦聯繫感情，凝聚向心力，以公益和志願服務精神，繼續為社會服務。

李銘洲說，當天重頭戲除有各縣市團隊的創意進場，接續競賽選出前5名隊伍，各項積分競賽總錦標選出第1名，會後由中國青年救國團召集人吳清基、主任葛永光表揚得主，另包括獲幼獅特殊貢獻獎、幼獅榮譽獎章及各縣市受獎代表等47名優秀志工，歡迎民眾共襄盛舉。