連續3年獲勞動部職安優良單位 大統益、尖山埤如何做到

台南市大統益、台糖柳營尖山埤渡假村連續3年獲頒勞動部優良單位，隆田酒廠、瑞鋒營造（曾文南化聯通管統包工程A3標）、信鼎台南市城西垃圾焚化廠本次也榮獲勞動部優良單位獎項，勞工局今天邀請優良單位分享公司職安管理特色，10月7日（周五）在關子嶺勞工育樂中心辦理「安衛家族大會師、職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇活動」。

大統益經理廖秀娟分享公司由高階主管率領各單位人員共同參與及推動5S環安衛聯合月巡活動，藉由「全員參與」和「共同學習」方式發現改善機會和深化安全意識，具體的績效包括實施廠內酒測、車輛限速取締、推動卡車側捲式帆布蓋、爬梯改為階梯、車輛限重管制及製程自動化管理等措施。

尖山埤渡假村店副總經理魏玉風說，該公司已連續3年榮獲勞動部推行職業安全衛生優良單位獎，依循台糖公司秉持工安第一的精神與改善投資無上限的承諾，積極導入職業安全衛生管理系統OHSAS-18001與TOSHMS管理制度。

瑞鋒營造經理張智雄分享，公司以零災害、零工安、零傷害、零事故，為最高的安全目標，並針對工程特性辦理危害辨識，將設計、施工風險評估及環境危害做傳遞，建置多模式人工智慧科技監控物聯網系統實施職安衛管理、推行營建4化施工，以降低施工風險，藉以提升施工安全。

城西垃圾焚化廠廠長徐錫鈞認為「加強走動式管理是安全的不二法門」，並率領各單位主管共同參與環安衛聯合巡檢活動，制定呼吸防護計畫及規畫勞工作業環境重金屬暴露劑量監測，藉由PDCA循環管理精神，持續改善作業環境及人員的安全衛生，以降低職災發生機率及危害風險。

隆田酒廠副廠長許良俊表示在落實推動健康管理上，每年聘僱勞工健康服務之醫師及護理師，透過每年定期勞工健檢及特殊作業健康檢查，及時發現員工異常狀況並透過資料統計分析，加強中高風險同仁健康管理。

勞工局長王鑫基表示，勞工局已成立35個「安全衛生家族」，共800多個事業單位參與運作，由核心企業帶領中小企業，以「大廠帶小廠」經驗傳承的方式，協助中小型事業單位改善工作環境安全衛生，並針對產企業辦理「工安參訪體感訓練活動」，勞工局也前往本市大專院校、高中職辦理「職場安全衛生法令校園宣導」；另外，還成立「職業安全衛生防災訪視輔導團」，每年輔導1500家以上中小企業改善工作環境安全，以期透過全方位的輔導、宣導、檢查，優化本市職場安全衛生文化。