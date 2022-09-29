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嘉縣承辦全民運聖火環台傳遞結束回嘉 明起18鄉鎮市傳遞
全民運動會10月8日將在嘉義縣立田徑場開幕，聖火環台開跑，日前結束回嘉，明天起聖火將在18鄉鎮市傳遞。
縣長翁章梁說，全民運10月8日盛大開幕，不只來自全台灣運動好手準備發光在嘉義，開幕典禮後，邀請大家迎接選手之夜「發光音樂祭」，有超強樂團與黃金主持，最強卡司閃亮登場！10月國慶連假最狂音樂祭，就在嘉義熱血開唱！
明天起聖火將巡迴18鄉鎮市傳遞，明天民雄鄉舉辦「發光在嘉義踩街」，接著傳遞至竹崎鄉、梅山鄉、大林鎮、溪口鄉；10月1日番路鄉、阿里山鄉；10月2日中埔鄉、大埔鄉；10月3日東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、太保市；10月4日水上鄉、鹿草鄉、義竹鄉及布袋鎮，晚間7點在縣府前廣場進行「點亮聖火台暨裝置藝術」點燈活動。
聖火9日從阿里山引燃母火，14日至16日至離島的連江縣、金門縣及澎湖縣3縣市傳遞聖火，23日至國境之南屏東，25日至國境之北基隆，日前回嘉。
聖火環台傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，1人執主火、副火6人遞跑為原則，歷經13天環台行程，迎接聖火回嘉儀式，由全民運吉祥物「Q寶」以動感舞蹈開場演出，接著縣長帶同仁歡迎，最後駐火於縣府大廳，明起聖火在縣內傳遞。
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