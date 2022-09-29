布袋好美里找回消失沙灘、海廢再利用 榮獲全球永續故事獎

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處），今年將公私協力推動布袋鎮好美里永續共存行動，撰寫成故事，報名「全球百大目的地永續故事獎」，主辦團體綠色目的地基金會公布好美里 故事獲獎，日前在希臘雅典「2022綠色目的地暨未來觀光峰會」授獎，讓世界看到好美里永續故事。

今年全球41個國家、150個以上旅遊景點競賽，好美里自然保護區因人為氣候變遷等影響，變動自然生態平衡、沙子流動模式，沙洲快速流失，每到颱風季，帶來垃圾、舊蚵棚架等海漂垃圾堆積外，海岸遭受巨浪侵蝕，影響居民安全，濕地環境受破壞。

近年社區、業者、非政府組織及公部門聯手，以自然方式復育環境。嘉義林管處、居民、基督長老教會嘉義中會，採攔砂植栽等養灘方式，植樹防沙，用廢棄蚵棚建防沙籬笆、種馬鞍藤、海馬齒莧「固沙」，7年種超過9千株木麻黃、水黃皮、黃槿等，形成保安林，成功使海岸線外推300公尺，逐步恢復海灘原狀減少颱風損害。

在地團體自主性淨灘，雲嘉南管理處執行「向海致敬」計畫，去年清理沙灘沙洲海廢33噸，將標流木、浮球等海廢再利用，融合在地特色，創作漂流木雕藝術作品，結合生態旅遊、與地方業者合作，讓當地生態教育、生態遊程持續發展中，在地居民投入培訓計畫，發展成不同主題遊程、工作假期等，還有廢棄蚵棚做成植栽盆栽相關DIY活動，讓永續行動也能變成生計。