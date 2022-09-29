「龍」eye百分百「睛」彩新世界 企業助南市弱勢配眼鏡

永龍建設與文雄眼鏡公司連續5年，捐助南市國中小學校弱勢學生免費配鏡，共同愛護學童的靈魂之窗，教育局長鄭新輝今天代表市長黃偉哲受贈並頒發感謝狀。教育局表示，此項義舉原針對偏鄉，現已擴增到全市國中小學有配眼鏡需求的弱勢學生，只要符合資格，沒有名額限制。

鄭新輝表示，智慧科技時代，3C產品的使用無法避免，使用過程只要有正確的觀念，並隨時留意自己的視力保健，發覺有視力不良時能立即接受眼科醫師檢查並適時矯正，一樣可以健康的使用3C產品。南市學生裸視不良率雖低於全國平均值，但仍有半數學童有裸視不良的問題，須持續關注。

鄭新輝說，為強化學童的視力保健，每年持續推動學童護眼操、編列經費汰換視力檢查儀、每學期視力檢查，準確掌握學童視力狀況，並提供個案管理及衛教宣導，各校也會透過親職教育講座或社區活動，將視力保健延伸至家庭與社區。

永龍建設公司董事長吳福明說，配眼鏡的費用對一般家庭可能不算負擔，但弱勢家庭卻可能因經費問題而忽略視力矯正，「Pay it forward」 (把愛傳出去)是永龍建設的企業責任及理念，秉持取之於社會用之於社會的理念推動此項計畫，希望透過和文雄眼鏡公司合作，巡迴各校提供弱勢學童免費配眼鏡服務，善盡企業力量，營造社會善的循環。