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「龍」eye百分百「睛」彩新世界 企業助南市弱勢配眼鏡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
永龍建設與文雄眼鏡公司連今天捐助南市國中小學校弱勢學生免費配眼鏡。記者鄭惠仁／攝影
永龍建設與文雄眼鏡公司連今天捐助南市國中小學校弱勢學生免費配眼鏡。記者鄭惠仁／攝影

永龍建設與文雄眼鏡公司連續5年，捐助南市國中小學校弱勢學生免費配鏡，共同愛護學童的靈魂之窗，教育局長鄭新輝今天代表市長黃偉哲受贈並頒發感謝狀。教育局表示，此項義舉原針對偏鄉，現已擴增到全市國中小學有配眼鏡需求的弱勢學生，只要符合資格，沒有名額限制。

鄭新輝表示，智慧科技時代，3C產品的使用無法避免，使用過程只要有正確的觀念，並隨時留意自己的視力保健，發覺有視力不良時能立即接受眼科醫師檢查並適時矯正，一樣可以健康的使用3C產品。南市學生裸視不良率雖低於全國平均值，但仍有半數學童有裸視不良的問題，須持續關注。

鄭新輝說，為強化學童的視力保健，每年持續推動學童護眼操、編列經費汰換視力檢查儀、每學期視力檢查，準確掌握學童視力狀況，並提供個案管理及衛教宣導，各校也會透過親職教育講座或社區活動，將視力保健延伸至家庭與社區。

永龍建設公司董事長吳福明說，配眼鏡的費用對一般家庭可能不算負擔，但弱勢家庭卻可能因經費問題而忽略視力矯正，「Pay it forward」 (把愛傳出去)是永龍建設的企業責任及理念，秉持取之於社會用之於社會的理念推動此項計畫，希望透過和文雄眼鏡公司合作，巡迴各校提供弱勢學童免費配眼鏡服務，善盡企業力量，營造社會善的循環。

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