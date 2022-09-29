快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

陳文茜整理遺照寫「袁惟仁走了」兒子和親姐都回應了

入境新制才剛上路 桃機單一天出入境人數已破新高

南市歡度九九重陽 青銀共「童」過五關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局今天在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，老人家享受童趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會局今天在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，老人家享受童趣。記者鄭惠仁／攝影

為打造高齡友善城市，台南市社會局今天與富邦人壽、南台科大在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，除了有美食，還有打陀螺等童玩，提前讓老人家過重陽節。

市長黃偉哲表示，隨著人口老化，需要社會各界共同挹注資源，關懷長輩，感謝富邦人壽及南台科大長期以來走進社區，關懷長者，期待更多民間的力量投入社區關懷行列。今日的活動準備了很多長輩的童年小玩具，可以重溫兒時的趣味，希望藉此活動，讓社褔能量發揮一加一大於二的力量。市府未來會持續積極連結各界資源，落實各項福利措施，達成「做得更好，過得更好」的施政理念，營造溫暖大台南。

黃偉哲也提醒，市府今日會發放重陽敬老金，若沒有收到請去電區公所詢問，但要記得，最近詐騙事件頻傳，長輩們如果接到詐騙電話，如騙說匯錯等話語肯定是詐騙，千萬不要受騙。

活動上，黃偉哲也致贈富邦人壽、南台科技大學、護心居家長照機構、杏一醫療、詒丞有限公司、昊誠科技有限公司、兆竣商行及台灣高齡照護暨教育協會感謝狀，感謝這些單位付諸實際行動關懷台南市的社區長輩，讓長者歡度九九重陽節。

今天的九九重陽園遊會活動，有200多名長者與志工同歡，現場也提供210個實用的暖心包給據點長輩，有麥片、環保餐盒、保溫瓶、營養品等物資。

社會局表示，希望藉此活動，讓長輩也能感受節日氣氛並增進彼此感情；同時也讓銀髮長者能走出家門，參與社會活動，拓展人際關係；今日活動中有一項溫暖送餐服務，是由南區公所協助發放給南區文南里、金華里、鯤鯓里等7里60名弱勢長輩。為建構完善的社區照顧網絡，南市府積極佈建社區資源，截至8月底，共計384個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進等服務。

台南市社會局今天在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，老人家享受童趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會局今天在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，老人家享受童趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會局今天在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，並送老人家暖心包。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會局今天在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，並送老人家暖心包。記者鄭惠仁／攝影

延伸閱讀

0918地震震出老屋危機 南市成立第57處危老工作站

縣市競爭力台南獲6都最佳進步獎 黃偉哲：肯定市府團隊

南市發放1千元幼兒防疫補貼 9月29日起可就近領取

謝龍介提教育政見借鏡新北 黃偉哲：持續優化

相關新聞

布袋好美里找回消失沙灘、海廢再利用 榮獲全球永續故事獎

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處），今年將公私協力推動布袋鎮好美里永續共存行動，撰寫成故事，報名「全球...

「龍」eye百分百「睛」彩新世界 企業助南市弱勢配眼鏡

永龍建設與文雄眼鏡公司連續5年，捐助南市國中小學校弱勢學生免費配鏡，共同愛護學童的靈魂之窗，教育局長鄭新輝今天代表市長黃...

0918地震震出老屋危機 南市成立第57處危老工作站

0918地震再引起民眾對老屋的擔心與重視，台南市危老重建輔導團今天成立第57處危老工作站，都發局表示，南市30年以上老屋...

縣市競爭力台南獲6都最佳進步獎 黃偉哲：肯定市府團隊

《遠見》公布2022縣市總體暨永續競爭力調查，台南市的總體競爭力全國第5，躍升3名，獲得6都最佳進步獎，市府表示這凸顯台...

台南官田西庄地籍圖重測公告 這2天有假日下鄉換狀服務

為切實釐整地籍，保障人民合法產權，台南市麻豆地政事務所轄官田區西庄段部分土地為地籍圖重測區域(重測後為隆西段)，該區重測...

台南增電動公車 議員促改善路網

台南市獲交通部電動公車示範型計畫審查通過補助2.66億元，將新增38輛電動公車，市府交通局指出，明年底前陸續交車，除行駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。