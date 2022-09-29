南市歡度九九重陽 青銀共「童」過五關
為打造高齡友善城市，台南市社會局今天與富邦人壽、南台科大在南區四鯤鯓龍山寺前廣場舉辦「九九重陽憶懷舊食光青銀共『童』過五關園遊會」活動，除了有美食，還有打陀螺等童玩，提前讓老人家過重陽節。
市長黃偉哲表示，隨著人口老化，需要社會各界共同挹注資源，關懷長輩，感謝富邦人壽及南台科大長期以來走進社區，關懷長者，期待更多民間的力量投入社區關懷行列。今日的活動準備了很多長輩的童年小玩具，可以重溫兒時的趣味，希望藉此活動，讓社褔能量發揮一加一大於二的力量。市府未來會持續積極連結各界資源，落實各項福利措施，達成「做得更好，過得更好」的施政理念，營造溫暖大台南。
黃偉哲也提醒，市府今日會發放重陽敬老金，若沒有收到請去電區公所詢問，但要記得，最近詐騙事件頻傳，長輩們如果接到詐騙電話，如騙說匯錯等話語肯定是詐騙，千萬不要受騙。
活動上，黃偉哲也致贈富邦人壽、南台科技大學、護心居家長照機構、杏一醫療、詒丞有限公司、昊誠科技有限公司、兆竣商行及台灣高齡照護暨教育協會感謝狀，感謝這些單位付諸實際行動關懷台南市的社區長輩，讓長者歡度九九重陽節。
今天的九九重陽園遊會活動，有200多名長者與志工同歡，現場也提供210個實用的暖心包給據點長輩，有麥片、環保餐盒、保溫瓶、營養品等物資。
社會局表示，希望藉此活動，讓長輩也能感受節日氣氛並增進彼此感情；同時也讓銀髮長者能走出家門，參與社會活動，拓展人際關係；今日活動中有一項溫暖送餐服務，是由南區公所協助發放給南區文南里、金華里、鯤鯓里等7里60名弱勢長輩。為建構完善的社區照顧網絡，南市府積極佈建社區資源，截至8月底，共計384個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進等服務。
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