0918地震震出老屋危機 南市成立第57處危老工作站

0918地震再引起民眾對老屋的擔心與重視，台南市危老重建輔導團今天成立第57處危老工作站，都發局表示，南市30年以上老屋30萬棟，4年來申請老屋重建已有271案4619戶，受到原物料上升，營建成本提升，難免會影響，但因政府有優惠措施，卻是重建最好機會。

台南市政府危險及老舊建築物重建輔導團由南市建築師公會組成，結合各地建築師事務所設立處危老工作站，貼近民眾需求，第57處危老工作站成立，在台南市建築師公會揭牌。

黃偉哲說，市府考量舊市區建築物耐震能力普遍不足，以及因應高齡化社會的到來，推出具有「快速通關」、「獎勵明確」、「稅捐優惠」三大特色的危老重建政策，申請條件簡單，民眾的老屋只要是在都市計畫範圍內，非經指定為具有保存價值的合法建築物，經過結構評估並確認具有危險，在全體所有權人同意下，即可採危老重建管道申請重建。

從2018年起到目前，台南市申請危老重建共271案4619戶，已取得建造148案，在施工中有85案，已取得使用執照26案。

黃偉哲表示，台灣危老建築以台北最多，也因為房價貴，要改建必須花很多錢，就影響到意願，因此要有誘因，目前中央為鼓勵危老建築，祭出多項優惠措施，包括重建計畫書補助5500元、結構安全初步評估補助1萬2千元，以及最高12年房屋稅減半、容積獎勵最高1.4倍、信用保證最高300萬元，以及貸款低利補助最高350萬元，為了提高居住安全，正是申請重建最好時機。

都發局局長莊德樑說，各縣市危老建築台南數量第3，目前因原物料上漲，重建成本高，自然會影響到部分住戶的意願，不過，因政府優優惠措施，反而應利用此機會申請重建。台南市為文化觀光城市，許多老屋都改建成民宿或是特色文創商店、餐飲店，很受歡迎，因此即使重建也不一定要自己居住，觀念應改變。

台南市建築師公會理事長徐岩奇、常務監事竇國昌表示，受原物料上漲及工人缺等因素影響，重建成本都提高，以前1坪6至10萬，現在15至17萬，而舊城區因巷弄狹窄，進出較不方便約18到20萬。