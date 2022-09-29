台南官田西庄地籍圖重測公告 這2天有假日下鄉換狀服務
為切實釐整地籍，保障人民合法產權，台南市麻豆地政事務所轄官田區西庄段部分土地為地籍圖重測區域(重測後為隆西段)，該區重測總面積118.1747公頃、共計1381筆，即日起開始進行公告至111年10月28日止。所有權人對於地籍圖重測換狀事宜有任何疑問，可撥打(06)5713417詢問。
地政局局長陳淑美表示，本次官田區地籍圖重測已開始公告，公告期滿後，所有權人可將重測區內舊地段之所有權狀（土地及建物），免費更換成新地段的所有權狀，麻豆地政事務所為服務在地鄉親，提供更便利的服務，在11月12日(周六)及11月19日(周六)，在官田區東西庄社區活動中心辦理「假日換狀服務」，以減少民眾返往地政事務所的時間。
有關地籍圖重測下鄉假日換狀服務作業服務項目：
1、11月12日(周六)，上午9時至下午3時30分(收件)。
2、11月19日(周六)，上午9時至下午3時30分(領件)。
(二)換狀地點：官田區東西庄社區活動中心
(三)換狀應備文件
1、重測土地標示變更結果通知書。
2、所有權人身分證正本及印章。
3、重測前所有權狀(含土地、建物)，如有遺失，請檢附印鑑證明及切結書，全案並需蓋用印鑑章。
4、委託換狀：所有權人如無法親自辦理，得出具委託書委託代理人辦理，除應攜帶上列1至3項文件外（委託人身份證得以影本代替），代理人並應攜帶身分證正本及印章。
麻豆地政所主任鄭炳源表示，本次地籍圖重測換狀服務，麻豆地政事務所除可平日臨櫃辦理，及提供假日換狀服務外，民眾於公告期間也可以使用「網路Google表單預約」、「傳真預約」申請，即可於111年11月7日後攜帶換狀應備文件直接至本所櫃檯領件，省去辦理等待時間。
地政所提醒如居住在台南市其他轄區的民眾，台南市任一地政事務所均可受理書狀換給登記，居住於外縣市的民眾，可使用通信郵寄申請，也可至全台任一地政事務所使用跨域代收代寄服務，所有權人可多加利用多元換狀服務。
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