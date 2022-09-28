教師節怎麼慶祝？雲林這些學校比拚記憶點
雲林縣多所學校今天舉辦教師節慶祝活動，鎮南國小「敬師點唱機」唱出對師長的感謝心意，育仁國小「獻花贈杯」慰勞辛勞師長，興華國小學童「創意電繪」刻畫獨一無二的Q版師長，還加碼「抓龍」，今日各所校園充滿溫馨氣氛。
鎮南國小今年活動推出教師節卡片彩繪、敬師點唱機、學生敬師大樂透3大橋段，一邊沈浸在歌聲中，一邊趣味猜獎，師生齊聚大禮堂玩得不亦樂乎，輔導室主任張巧芳說，會後送每位教師葡萄酒和梅酒禮盒，並表揚14名服務優良教師，家長會再贈每師500元，收到豐富禮物的老師直呼「簡直物超所值！」
育仁國小今天「規定」全校師生教職員都得穿上紅色系衣服，象徵喜事，厚送上花束和客制茶杯組給每位教師。校長李學人說，花束委由家長手製，家長會長周雅蓁準備茶杯組，還刻上教師大名，祝福教師「口沫橫飛，永不口渴」逗趣又貼心，最後學童在佈告欄上貼上謝卡，銘記師長辛勞。
興華國小學童「謝師恩」為了增加記憶點，手作敬師九宮格創意卡片，還秘密繪製Q版人像畫、加碼幫老師們按摩，「手藝非凡」逗樂師長，校園歡笑聲不斷。
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