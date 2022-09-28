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影／嚇人！虎頭蜂窩隱身斗六住宅區 民俗專家這樣解釋

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六水資源回收中心附近住宅區驚現虎頭蜂窩，幾乎等同一顆籃球般大，嚇壞路過的人。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六水資源回收中心附近住宅區驚現虎頭蜂窩，幾乎等同一顆籃球般大，嚇壞路過的人。記者陳苡葳／翻攝

昨有民眾發現，雲林斗六水資源回收中心附近住宅區驚現蜂窩，幾乎等同一顆籃球般大，嚇壞路過的人，緊急通報捕蜂達人處置，據悉該處緊鄰副縣長謝淑亞住家後方，民俗專家認為是好現象，象徵雲林縣長選情有好兆頭。

熱心民眾昨天經過水資源回收中心，瞥見路樹上有一顆大蜂窩，由於該處有不少人到此散步、運動，擔憂可能影響路人安危，已先將周邊隔離，隨即通報縣府農業處派遣捕蜂達人到場協助。

資深捕蜂達人陳世漳有15年經驗，他從蜂窩外觀判定此為黃腰虎頭蜂，平地、公園或校園經常可見，而這顆蜂窩應春天就已存在，秋節過後後蜂后不再產卵，蜂巢體型也達最大化，雖不像黑尾虎頭蜂具攻擊性，防禦範圍約保持3至5公尺，不過攻擊距離約10至20公尺，仍有危險性，不可輕忽。

民俗專家李承玄從另一角度解釋，虎頭蜂具靈性，以道教儀式而論，神明開光科儀「入神」會以虎頭蜂增加神威，而一般常見的虎頭蜂，多棲息在人煙稀少、水源潔淨或校園等地靈人傑之處。

李承玄認為，此次虎頭蜂窩出現在副縣長住家附近，有吉祥之徵，因她為地方副首長，輔佐縣長執政，現在恰逢選舉期間，虎頭蜂可謂「百萬雄兵之勢」，有利為選情帶來幸運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

雲林縣政府農業處派遣捕蜂達人到場協助將虎頭蜂窩移除。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府農業處派遣捕蜂達人到場協助將虎頭蜂窩移除。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六水資源回收中心附近住宅區驚現虎頭蜂窩，捕蜂達人到場協助移除。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六水資源回收中心附近住宅區驚現虎頭蜂窩，捕蜂達人到場協助移除。記者陳苡葳／翻攝

雲林 斗六

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