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新港奉天宮百年香旗 牽起南藝大、藝術高中兩校交流奇緣
嘉義縣國立新港藝術高中今天教師節上午，邀請國立台南藝術大學應用音樂系系主任陳樹熙教授、藝術史學系系主任黃猷欽教授到校，在前政務委員陳錦煌醫師、新港文教基金會董事長陳政鴻見證下，研商兩校資源技術共享交流。
日後台南藝術大學與新港藝術高中，將共同研發以藝術人文為本的數位音樂與跨域STEAM課程，讓具備音樂藝術才能藝高學生，享有音樂創作、演奏、錄音、混音等專業培訓課程。
兩校合作，獲得新港奉天宮董事長何達煌支持，未來將以「藝起成才」計畫，推廣藝文活動，挹注經費給新港學子，譽滿杏林，期藉計畫開展藝高學生與大專院校師資緊密交流。奉天宮百年進香旗現在台南藝術大學，接受修復與保存，為兩校三地之間牽起奇妙緣份。
陳錦煌說，新港藝術高中設校，不只是理念，更是行動、生活的一部分。為貫徹創校理念及新課綱素養精神，新港藝術高中以「音像藝術」、「視覺藝術」、「表演藝術」三大課程為校定必修。
透過與台南藝術大學結合策略夥伴與資源共享，新港藝術高中具體實踐當初訂定「系統思考、適性發展、世界公民、美力涵養」學生圖像，致力培養國家未來所需跨域人才。新港鄉是人文薈萃小鎮，將因校際合作藝術教育資源挹注，有機會發展成數位產業基地，帶動新港地方產業轉型。
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