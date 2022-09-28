高規格資訊設備汰掉可惜 直播平台全捐給雲林小學

雲林縣學校因疫情加速線上學習設備布建進度，教育處長邱孝文表示，目前學童日常學習的平板設備運作順暢，不過教學端其實更缺乏，縣府今獲知名直播平台捐贈一批僅使用2年的再生辦公及電腦設備，將分配至6所數位學習重點小學，提升教學及行政效能。

邱孝文說，縣內偏鄉學校多，為彌補資訊設備及學習資源不足，經教育部補助、縣府編預算及企業捐助多重管道，已陸續購置行動載具、視訊鏡頭、網路分享器等資訊設備到位。

目前雲林縣學習設備有3萬多部平板，平均偏鄉學童每人1部、其他學校約3至4個班級1組平板電腦設備，邱孝文說，疫情期間各校透過遠距教學，學生、教師數位學習成熟度提升，未來將融入更多科技。

17直播平台今由企業溝通部副總經理凃佩君代表捐贈92組再生辦公設備、37部螢幕、28部電腦主機及21部筆記型電腦，她表示，這些均是工程師使用規格的資訊設備，平時處理大量影像、直播即時資訊，運轉速度可達最大耗能，不過因疫情影響，相關人員居家上班，擔心變成廢材，於是決定捐助學校。