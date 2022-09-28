快訊

台股再破底是蘋果、央行惹禍？ 國安基金操盤手：兇手是它

PLG／戴維斯事件落幕 聯盟認定：保證Q就是本土球員

賀錦麗訪南韓前夕 北韓再度試射彈道飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高規格資訊設備汰掉可惜 直播平台全捐給雲林小學

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
17LIVE企業溝通部副總經理凃佩君（左）今天代表捐贈一批再生資訊設備予雲林縣6所學校，教育處長邱孝文（右）受贈。記者陳苡葳／攝影
17LIVE企業溝通部副總經理凃佩君（左）今天代表捐贈一批再生資訊設備予雲林縣6所學校，教育處長邱孝文（右）受贈。記者陳苡葳／攝影

雲林縣學校因疫情加速線上學習設備布建進度，教育處長邱孝文表示，目前學童日常學習的平板設備運作順暢，不過教學端其實更缺乏，縣府今獲知名直播平台捐贈一批僅使用2年的再生辦公及電腦設備，將分配至6所數位學習重點小學，提升教學及行政效能。

邱孝文說，縣內偏鄉學校多，為彌補資訊設備及學習資源不足，經教育部補助、縣府編預算及企業捐助多重管道，已陸續購置行動載具、視訊鏡頭、網路分享器等資訊設備到位。

目前雲林縣學習設備有3萬多部平板，平均偏鄉學童每人1部、其他學校約3至4個班級1組平板電腦設備，邱孝文說，疫情期間各校透過遠距教學，學生、教師數位學習成熟度提升，未來將融入更多科技。

17直播平台今由企業溝通部副總經理凃佩君代表捐贈92組再生辦公設備、37部螢幕、28部電腦主機及21部筆記型電腦，她表示，這些均是工程師使用規格的資訊設備，平時處理大量影像、直播即時資訊，運轉速度可達最大耗能，不過因疫情影響，相關人員居家上班，擔心變成廢材，於是決定捐助學校。

邱孝文說，雲林縣推動數位學習中心，相關設備將分配至鎮南、鎮東、虎尾、崙背、北辰及越港等6所重點小學，包括辦公桌椅、再生電腦、螢幕及筆電，可及時支援學校第一線教學所需。

17LIVE捐贈雲林縣的再生資訊設備幾近九成新。記者陳苡葳／攝影
17LIVE捐贈雲林縣的再生資訊設備幾近九成新。記者陳苡葳／攝影
17LIVE捐贈雲林縣的再生資訊設備高規格，運轉效率佳，用於行政工作或教學使用綽綽有餘。記者陳苡葳／攝影
17LIVE捐贈雲林縣的再生資訊設備高規格，運轉效率佳，用於行政工作或教學使用綽綽有餘。記者陳苡葳／攝影

直播 雲林 偏鄉學校

延伸閱讀

雲林肉品市場整建 張麗善：沒有中央關愛眼神也會做

雲林首間小學獲選「素養基地」 推讀寫扎根學童腦力

倒數60天決戰濁水溪 蔡英文總統：國民黨執政雲林失進步方向

監察院糾正督導有疏失 雲林縣府：接受結果、虛心檢討

相關新聞

這神明夜巡為殉職員警做主？府城的「觀大駕」文化

今（2022）年農曆壬寅年八月初八（國曆9月3日）晚間4點30分，位於台南府城的全台首邑縣城隍廟，迎接睽違兩年盛大舉辦的「城隍夜巡」，台南市長黃偉哲還親臨扶轎起駕。

高規格資訊設備汰掉可惜 直播平台全捐給雲林小學

雲林縣學校因疫情加速線上學習設備布建進度，教育處長邱孝文表示，目前學童日常學習的平板設備運作順暢，不過教學端其實更缺乏，...

投入台南偏鄉課輔從政 為孩子鋪設能發揮潛力的道路

今天是教師節，台南市無黨籍議員候選人李伯利，提及「老師」更是感觸良多，因為他從事社福工作，何以側重偏鄉課輔教育，正和他年...

嘉義青創品牌「奮起福米餅」小七上架 擁3大有機原料

農委會農糧署與食品工業發展研究所共同籌辦「國產農糧常備食品評選活動」，從全國挑出18家食品業者、共19品項，來自嘉義的青...

南市獲交通部補助2.66億增38輛電動公車 行駛藍、橘線

大台南電動公車直逼百輛！獲交通部電動公車「示範型計畫」審查通過同意補助38輛車，總補助金額達2.66億元，這也是台南市首...

「齊天大聖雲遊太平」 國慶連假上太平雲梯看表演購物抽獎

嘉義縣梅山鄉太平社區經營太平雲梯5年，成為國內知名旅遊景點，迎光輝國慶，結合太平老街商圈發展協會，10月9、10日在太平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。