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東陽實業8月獲利創歷年同期單月最高 續簽團協利潤分享

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
東陽實業廠工會與公司續簽團協共享利潤分紅，台南市府勞工局長王鑫基、台南市總工會理事長陳水林到場見證。圖／勞工局提供
東陽實業廠工會與公司續簽團協共享利潤分紅，台南市府勞工局長王鑫基、台南市總工會理事長陳水林到場見證。圖／勞工局提供

東陽實業廠工會與東陽實業廠公司今天續簽團體協約，台南勞工局長王鑫基說，團體協約簽訂的目的在穩定勞資關係、確保勞資雙方彼此權益，東陽工會與公司雙方協商將優於法令的利潤分享、團體保險及中秋節獎金發放標準等勞動條件，明訂於團體協約中，在現今受疫情衝擊整體經濟環境下，資方仍願利潤分享實屬不易。

今天由東陽公司助理副總黃丁助、處長黃國恭等人、工會理事長胡尚禮、監事會召集人洪文財及台南市政府勞工局王鑫基局長、台南市總工會陳水林理事長到場見證。

黃丁助表示，每到秋季就是在提醒我們要開始啟動團體協約協商公司，2022年8月自結合併稅前淨利 2.72億元，較去年同期成長7.8倍，創歷年同期單月新高；感謝員工為公司的努力，公司的整體業績及淨利才能持續向上攀升，希望我們共同迎接第四季的旺季需求，為下半年市場需求做好準備。

胡尚禮說，工作薪資的保障與休假的排休，是勞工最重視的勞動條件，因此，工會對資方的協商主軸與策略，就是將利潤分享及請假的相關做法，明確納入團體協約中，讓勞工更安心專注於工作。

王鑫基代表市長黃偉哲感謝工會與公司的努力與貢獻，勞工局連續6年獲得的各項獎項，都要感謝各企業及工會的相挺作伙，勞工局獲得肯定也是對大家的肯定；他也感謝東陽公司落實職場安全衛生推動及實質安全改善不遺餘力，推動移工技能訓練，提升移工的安全工作意識，持續朝職場零災害目標努力。

勞工局 台南

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