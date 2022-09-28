投入台南偏鄉課輔從政 為孩子鋪設能發揮潛力的道路

今天是教師節，台南市無黨籍議員候選人李伯利，提及「老師」更是感觸良多，因為他從事社福工作，何以側重偏鄉課輔教育，正和他年幼時深受兩位啟蒙老師影響所致，也感謝這兩名老師何寶秋與郭秀蓮，表示會繼續站在第一線幫助弱勢孩子，鋪設能發揮潛力的道路。

李伯利說，何寶秋是三一幼稚園老師，既是老師也是鄰居，她注意到他這個頑皮的孩子，也特別關心，甚至愛屋及烏也關懷他的家庭。在叛逆時期持續陪伴他的母親，度過擔心憂傷的時間。自己決心從政後，何老師更是出錢出力支持，就像另位母親一樣，由此瞭解老師不只是教學，更是影響孩子的生命。

影響他從事課輔教育最大的是開元國小老師郭秀蓮老師，他小一年時遇到大車禍，雙腿粉碎性骨折，長達一學期沒辦法去上課，原本應該要休學，但郭老師堅持學習不能中斷，常常到醫院病房裡幫他免費家教，也特別帶考卷到病房讓他應考，使他順利升上新年級。因為郭老師的幫助讓他仍然維持讀書習慣，甚至在出院後也到家裡課後輔導，直到現在彼此都仍保持密切聯繫。這也是他成立「幸福城市發展協會」的契機，希望讓學習資源不足的孩子能夠重新回到教育正軌。

李伯利說，成立「幸福城市發展協會」期間，邀請楊曉義任總幹事來延伸這股教育的理念，楊長期深耕基層教育的弱勢扶助，當聽到山上國小的學童因為身處偏鄉、家境不佳，缺乏學習的軟硬體，立刻詢問老師的需求並撥款支援，為的就是擔心孩子們錯失了學習的黃金時期。

另外像是近期在台南舉辦的日本RoboRAVE國際機器人競賽，支持的後港國小隊伍更跳級奪得第一名佳績，獲得晉級日本複賽的資格；更堅信「孩童的學習不僅只有正規教育，更應該開拓和探索多元的興趣，因為孩童們的潛力是無窮的。」

李伯利呼籲補足偏鄉學校教育資源的重要性，期待從政之後能發揮更大影響力，幫助更多的孩童，為國家未來主人翁鋪設能發揮潛力的道路。